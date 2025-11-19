Доля качественных автодорог в Актюбинской области вырастет до 82% до конца этого года

По словам акима, географическое положение области дает ей значительный транзитный потенциал, поэтому качество дорог остается одним из ключевых запросов жителей. В 2025 году на реализацию 186 проектов дорожной отрасли направлено 68 млрд тенге (республиканский бюджет — 7,2 млрд тенге, областной — 44,5 млрд тенге, местный — 16,1 млрд тенге).

— На эти средства строятся дороги местного значения, сельские дороги, подъезды к городским и селам, — сообщил Асхат Шахаров.

До конца года долю автодорог местного значения, находящихся в нормативном состоянии, планируется увеличить до 82% (в 2024 году — 78%).

В целом по области в текущем году уложено 565 км дорожного покрытия, включая 371,8 км асфальтовых дорог. При этом особое внимание уделяется областному центру. До конца года в Актобе планируется привести в нормативное состояние 35 проектов — это 67 километров улично-дорожной сети, что охватывает свыше 150 городских улиц.

Продолжаются работы и на ключевых магистралях международного значения. Ведется реконструкция 262 км автодороги «Самара–Шымкент» на участке «Актобе–Улгайсын», которая является одной из самых востребованных в регионе.

— В том числе, в этом году отремонтировано 28 км дорог на участке Актобе–Хромтау (от села Акжар до станции Жазык). В результате открыты две полосы движения 4-полосной дороги (791–819 километры), — отметил аким.

Также продолжается средний ремонт республиканской автодороги «Кандыагаш–Эмба–Шалкар–Иргиз» протяженностью 401 км, относящейся к транспортному коридору «Центр–Запад».

На сегодняшний день полностью введено в эксплуатацию 110 километров этой магистрали.