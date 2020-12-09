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За 4,9 млрд тенге построили роддом в Алматинской области

Автор:  
Хасан Еспанов
9 Декабря 2020, 23:23
За 4,9 млрд тенге построили роддом в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жамбылском районе Алматинской области в преддверии Дня независимости введен в эксплуатацию новый родильный дом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Медучреждение рассчитано на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену. В мероприятии по открытию медучреждения принял участие аким области Амандык Баталов .

«На строительство роддома из республиканского бюджета было выделено 4,9 млрд. тенге. В области ежегодно рождается около 50 тысяч детей. Соответственно в регионе с каждым годом отмечается демографический рост. Поэтому это учреждение, которое создано при центральной районной больнице, имеет особое значение в обеспечении заботы о матери и ребенке, сохранении здоровья подрастающего поколения. Укрепление здоровья населения, оказание качественных медицинских услуг, повышение уровня жизни населения – одни из главнейших задач, поставленных Елбасы и Президентом страны», - отметил А. Баталов, поздравляя жителей района с наступающим Днем независимости.

Отделение на 55 коек, ранее расположенное на одном этаже районной больницы, теперь стало родильным домом с собственным зданием рядом с больницей. По словам главного врача больницы Дамира Сураужанова, если в 2019 году в районе родились 4600 детей, то до конца текущего года число младенцев достигнет 5 тысяч. В роддоме имеется 12 кувезов, 24 аппарата фототерапии, 8 аппаратов ИВЛ и все другое необходимое оборудование. Если раньше здесь было 48 сотрудников, то сейчас количество специалистов достигло 119. Есть и молодые специалисты.

«В новом медицинском учреждении будет оказываться высококвалифицированная медицинская помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Клиника оснащена новейшим оборудованием для проведения качественных консультаций, диагностики в сфере акушерства и гинекологии, педиатрии, хирургии, реанимации и лабораторных исследований перинатального профиля. Имеются ультразвуковые сканеры экспертного класса, аппаратура для дыхания и системы жизнеобеспечения младенцев, имеющих экстремально низкую массу тела. Все помещения подключены к самому современному образцу климатического и вентиляционного оборудования, оснащённого антибактериальными фильтрами высокой степени очистки, что особенно актуально в период пандемии», - проинформировали в пресс-службе облакимата.

Алматинская область   Строительство   Здравоохранение   День Независимости  
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