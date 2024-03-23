За 10 минут потушили пожар на территории частного дома в Алматы

В Алатауском районе Алматы произошел пожар во времянке и летней кухне, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 20:29 на пульт ДЧС Алматы поступило сообщение от очевидцев о горении складских помещений в микрорайоне Шапагат Алатауского района. Силы и средства направлены по повышенному рангу вызова в количестве 41 человека личного состава и 11 единиц техники.

— По прибытии через 6 минут в ходе разведки установлено горение открытым пламенем времянки и летней кухни с переходом на кровлю пристроенной бани на территории частного дома на площади 50 квадратных метров. Создалась угроза перехода огня на соседний жилой дом, расположенный всего в трех метрах от пожара. Огонь локализован в течение пяти минут с момента прибытия первых расчетов, еще через 10 минут ликвидирован полностью, — проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Принятыми оперативными мерами пожарных спецотряда и ПЧ-12 недопущено распространение пожара на соседний жилой дом. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.