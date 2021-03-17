За 10 лет количество иностранных туристов в Алматы увеличилось в три раза
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещания по вопросам дальнейшего развития Алматы. В своем выступлении Президент отметил, что важным направлением развития Алматы и его окрестностей является сфера туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам Президента, за последние 10 лет количество иностранных туристов в Алматы увеличилось в три раза, в 2019 году этот показатель достиг 435 тысяч. Наблюдается рост внутреннего туризма. Президент также отметил присутствие Алматы в авторитетном рейтинге Mercer, отражающем стоимость жизни для экспатриантов в крупнейших городах мира.
Вместе с тем Глава государства указал на ряд проблем, в том числе в сфере оказания услуг. Он поручил акиматам города Алматы и Алматинской области разработать совместную программу развития туризма в рамках агломерации.
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