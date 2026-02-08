Южнокорейская криптобиржа случайно начислила клиентам $40 млрд в биткоинах

Изначально биржа планировала начислить символический бонус — две тысячи вон (примерно $1,37), однако ошибочно перевела каждому пользователю по две тысячи биткоинов.

В компании принесли извинения и сообщили, что сбой был оперативно выявлен: почти все ошибочно отправленные токены удалось вернуть. Через 35 минут после инцидента биржа ограничила операции по торговле и выводу средств для 695 затронутых пользователей.

Отмечается, что возвращено 99,7% из 620 тысяч случайно переведенных биткоинов.

— Мы хотим подчеркнуть, что этот инцидент не связан с внешним взломом или нарушением безопасности, и система, а также управление активами клиентов находятся в полной безопасности, — заявили в Bithumb.

Финансовый регулятор Южной Кореи сообщил, что приступает к проверке инцидента. В Службе финансового надзора (FSS) подчеркнули, что любые признаки незаконных операций станут основанием для официального расследования.

— Мы извлечем урок из этого инцидента и будем ставить доверие и спокойствие клиентов выше внешнего роста, — заявил генеральный директор биржи Ли Чжэ-вон.

Ранее сообщалось, что крупнейшая в мире криптовалюта биткоин упала более чем на 12% опустившись ниже отметки в $64 000 и достигнув уровня октября 2024 года.