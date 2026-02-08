Южнокорейская криптобиржа случайно начислила клиентам $40 млрд в биткоинах
Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке отправила своим пользователям более $40 млрд в биткоинах, временно сделав их миллионерами, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Изначально биржа планировала начислить символический бонус — две тысячи вон (примерно $1,37), однако ошибочно перевела каждому пользователю по две тысячи биткоинов.
В компании принесли извинения и сообщили, что сбой был оперативно выявлен: почти все ошибочно отправленные токены удалось вернуть. Через 35 минут после инцидента биржа ограничила операции по торговле и выводу средств для 695 затронутых пользователей.
Отмечается, что возвращено 99,7% из 620 тысяч случайно переведенных биткоинов.
— Мы хотим подчеркнуть, что этот инцидент не связан с внешним взломом или нарушением безопасности, и система, а также управление активами клиентов находятся в полной безопасности, — заявили в Bithumb.
Финансовый регулятор Южной Кореи сообщил, что приступает к проверке инцидента. В Службе финансового надзора (FSS) подчеркнули, что любые признаки незаконных операций станут основанием для официального расследования.
— Мы извлечем урок из этого инцидента и будем ставить доверие и спокойствие клиентов выше внешнего роста, — заявил генеральный директор биржи Ли Чжэ-вон.
Ранее сообщалось, что крупнейшая в мире криптовалюта биткоин упала более чем на 12% опустившись ниже отметки в $64 000 и достигнув уровня октября 2024 года.