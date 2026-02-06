Крах биткоина ускоряется

По данным CoinMarketCap, биткоин потерял в цене более 1,2 трлн долларов по сравнению с пиковым значением 6 октября 2025 года, когда он достигал отметки в 125 000 долларов за монету.

Продажи актива связаны с отказом инвесторов от рискованной криптовалюты и акций технологических компаний, а также с переводом средств в традиционные активы-убежища, такие как золото.

В четверг стоимость биткоина упала на 35% по сравнению с февралем 2025 года, тогда как стоимость золота выросла почти на 70%.

Только за этот год золото подорожало более чем на 11%, в то время как биткоин подешевел более чем на 26%.

Акции Strategy, крупнейшего корпоративного держателя биткоинов, в четверг упали более чем на 17%. Это связано с тем, что компания годами наращивала свою долю в биткоинах и теперь владеет более чем 713 000 монет, заплатив в среднем около 76 000 долларов за биткоин.

Также в четверг вместе с биткоином упали в цене акции крупнейшей криптовалютной биржы США Coinbase, финансовой компании Circle и торговой платформы для розничных инвесторов Robinhood.

Ранее сообщалось, что в декабре биткоин резко подешевел, опустившись ниже отметки в 75 000 евро за монету.