Биткоин открывает декабрь значительным падением

Общий криптовалютный рынок продолжил падение, начавшееся после рекордного октябрьского пика.

На рынке популярных криптовалют преобладают минорные настроения. Биткоин открыл декабрь падением почти на 6% на европейских торгах.

В настоящее время его стоимость колеблется в районе 73 тысяч пятисот евро, что значительно ниже прогноза в 78 000 евро. Цифровая валюта находилась в продолжительном и резком падении с момента достижения рекордного значения почти в 110 000 евро в октябре.

По словам экспертов, падение, вероятно, связано со значительным ростом ликвидаций и распродаж, поскольку держатели монеты стремятся получить прибыль от своих инвестиций.

Инвесторы избавляются от рискованных акций

Ethereum (Эфириум), вторая по рыночной капитализации криптовалюта, также пережила аналогичную динамику с момента достижения исторического максимума в ноябре этого года.

Падение за сутки сопоставимо с биткоином — около 5%. Другие менее крупные, но хорошо известные и активно торгуемые криптовалюты, в том числе Solana, также продолжают снижаться.

За последние несколько недель другие акции также упали, поскольку инвесторы стали менее склонны к риску, а приток средств в биржевые инвестиционные фонды (ETF) на базе биткоина продолжает оставаться низким.

ETF — это корзина активов, таких как акции, облигации, сырьевые товары или даже биткоин, объединенная в один продукт. Вместо того, чтобы покупать каждый актив по отдельности, вы покупаете одну акцию ETF, которая дает вам доступ ко всем активам фонда.

Инвесторы часто продают акции ETF, когда цены на один или несколько базовых активов падают, что влияет на стоимость всего ETF.

Стоимость крупнейшей в мире криптовалюты снизилась из-за сочетания неопределенности на мировом рынке и угасающего интереса инвесторов, поскольку трейдеры избавлялись от рискованных активов на фоне слабых экономических сигналов и угасающих надежд на скорое снижение ставок центральными банками, такими как Федеральная резервная система США и Банк Англии.

Эксперты также связывают этот спад с агрессивными методами торговли профессиональных инвесторов.

Хотя многие надеялись, что биткоин начнет вести себя скорее как безопасная акция, подобная цифровому золоту, его непредсказуемость указывает на то, что он ведет себя скорее как другие акции, связанные с технологиями.

Стоимость акций Nvidia, компании, производящей самые востребованные чипы GPU, также подскочила в этом году и недавно пережила аналогичные резкие падения.