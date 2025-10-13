Южнокорейская компания поможет восстановить более 100 га леса в области Абай

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу с президентом южнокорейской корпорации Korea Tomorrow & Global (KT&G) Банг Кёнг Маном.

На встрече обсуждены вопросы развития производственного сотрудничества, инвестиционных проектов и экологических инициатив компании в Казахстане.

Роман Скляр отметил, что Казахстан высоко ценит вклад KT&G в экономику страны. В апреле текущего года в Алматинской области открыт завод KT&G Kazakhstan стоимостью около 70 млрд тенге, где создано 130 рабочих мест.

Особое внимание уделено участию KT&G в проекте Green Globe Project по восстановлению лесов в области Абай, реализуемом совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК и организацией AFoCO. Финансовая поддержка компании позволит восстановить более 100 гектаров леса к 2027 году.

Стороны также подтвердили готовность продолжать конструктивное сотрудничество.

Фото: Primeminister.kz

Korea Tomorrow & Global (KT&G) – ведущая табачная компания Южной Кореи и пятая крупнейшая в мире, основана в 1899 году. Компания ведёт деятельность более чем в 130 странах, владеет производственными предприятиями в Корее, Индонезии, России, Турции и Казахстане. Помимо табачного производства, KT&G активно развивает направления фармацевтики, биотехнологий и функционального питания.

Завод KT&G Kazakhstan, открытый в апреле 2025 года, стал первым предприятием корпорации в Центральной Азии и служит производственной площадкой для рынков Евразии.

