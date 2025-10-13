РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:50, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Южнокорейская компания поможет восстановить более 100 га леса в области Абай

    Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр встретился с президентом корпорации KT&G Банг Кёнг Маном. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Роман Скляр встретился с президентом корпорации KT&G Банг Кёнг Маном
    Фото: Primeminister.kz

    Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу с президентом южнокорейской корпорации Korea Tomorrow & Global (KT&G) Банг Кёнг Маном.

    На встрече обсуждены вопросы развития производственного сотрудничества, инвестиционных проектов и экологических инициатив компании в Казахстане.

    Роман Скляр отметил, что Казахстан высоко ценит вклад KT&G в экономику страны. В апреле текущего года в Алматинской области открыт завод KT&G Kazakhstan стоимостью около 70 млрд тенге, где создано 130 рабочих мест.

    Особое внимание уделено участию KT&G в проекте Green Globe Project по восстановлению лесов в области Абай, реализуемом совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК и организацией AFoCO. Финансовая поддержка компании позволит восстановить более 100 гектаров леса к 2027 году.

    Стороны также подтвердили готовность продолжать конструктивное сотрудничество.

    Korea Tomorrow & Global (KT&G) – ведущая табачная компания Южной Кореи и пятая крупнейшая в мире, основана в 1899 году. Компания ведёт деятельность более чем в 130 странах, владеет производственными предприятиями в Корее, Индонезии, России, Турции и Казахстане. Помимо табачного производства, KT&G активно развивает направления фармацевтики, биотехнологий и функционального питания.

    Завод KT&G Kazakhstan, открытый в апреле 2025 года, стал первым предприятием корпорации в Центральной Азии и служит производственной площадкой для рынков Евразии.

    Ранее сообщалось о том, что новые лесные массивы сажают в Карагандинской области.

    Теги:
    Лесной фонд Леса Правительство РК Роман Скляр Область Абай Южная Корея
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
