    09:27, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Новые лесные массивы сажают в Карагандинской области

    В Карагандинской области стартовала осенняя кампания по озеленению, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    Фото: акимат Карагандинской области

    На больших площадях сажают вяз и клён — деревья, которые лучше всего подходят для местного климата. На этот год план был масштабный — высадить около 840 тысяч сеянцев на площади почти 300 гектаров. Часть работ выполнили весной, а сейчас продолжают.

    Самые крупные работы проходят возле Шахтинска. Здесь на площади в 161 га высадят около 400 тысяч двухлетних сеянцев, выращенных в Новодолинском питомнике.

    — Мы создаём новые лесные массивы там, где раньше деревьев не было или они были повреждены. Для этого используем породы, которые лучше всего приспособлены к нашему климату и почвам, — рассказал инженер по воспроизводству лесов и лесоразведению Карагандинского управления по охране лесов и животного мира Эдуард Крюков.

    Чтобы деревья приживались лучше, в области планируют построить современную лесосеменную станцию. С её помощью приживаемость будет достигать 80–90%, а саженцы можно будет использовать уже через полгода.

    Новодолинский питомник — один из крупнейших в регионе. Здесь ежегодно выращивают до 1,3 млн деревьев. Помимо традиционных вяза, клёна и сосны, в этом году впервые посеяли берёзу и боярышник.

    Качество посевного материала подтверждает тот факт, что посаженные два года назад на месте сгоревшего леса в районе Кирзавода сеянцы сосны практически все пошли в рост. Приживаемость составила 90%.

    Сейчас в лесных хозяйствах области хранится более 2,4 млн сеянцев клёна, вяза и сосны. Кроме этого, ведётся сбор семян.

    До 2027 года в Карагандинской области планируют высадить около 7 миллионов молодых деревьев на площади больше двух тысяч гектаров.

    Ранее единую службу по озеленению города создали в Алматы.

