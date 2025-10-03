Новые лесные массивы сажают в Карагандинской области

На больших площадях сажают вяз и клён — деревья, которые лучше всего подходят для местного климата. На этот год план был масштабный — высадить около 840 тысяч сеянцев на площади почти 300 гектаров. Часть работ выполнили весной, а сейчас продолжают.

Самые крупные работы проходят возле Шахтинска. Здесь на площади в 161 га высадят около 400 тысяч двухлетних сеянцев, выращенных в Новодолинском питомнике.

— Мы создаём новые лесные массивы там, где раньше деревьев не было или они были повреждены. Для этого используем породы, которые лучше всего приспособлены к нашему климату и почвам, — рассказал инженер по воспроизводству лесов и лесоразведению Карагандинского управления по охране лесов и животного мира Эдуард Крюков.

Чтобы деревья приживались лучше, в области планируют построить современную лесосеменную станцию. С её помощью приживаемость будет достигать 80–90%, а саженцы можно будет использовать уже через полгода.

Новодолинский питомник — один из крупнейших в регионе. Здесь ежегодно выращивают до 1,3 млн деревьев. Помимо традиционных вяза, клёна и сосны, в этом году впервые посеяли берёзу и боярышник.

Качество посевного материала подтверждает тот факт, что посаженные два года назад на месте сгоревшего леса в районе Кирзавода сеянцы сосны практически все пошли в рост. Приживаемость составила 90%.

Сейчас в лесных хозяйствах области хранится более 2,4 млн сеянцев клёна, вяза и сосны. Кроме этого, ведётся сбор семян.

До 2027 года в Карагандинской области планируют высадить около 7 миллионов молодых деревьев на площади больше двух тысяч гектаров.

Ранее единую службу по озеленению города создали в Алматы.