В Южно-Китайском море потерпели крушение военный вертолет и истребитель США

Вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США потерпел крушение около 14:45 по местному времени. Все три члена экипажа были благополучно спасены.

А тот же день в 15:15 часов истребитель F/A-18 °F Super Hornet также потерпел крушение в Южно-Китайском море во время выполнения плановых полетов. Оба члена экипажа катапультировались и были благополучно спасены.

— Американский военный персонал в безопасности и находится в стабильном состоянии. Причина обоих инцидентов в настоящее время устанавливается, — говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.

Ранее сообщалось, о падении двух истребителей США за борт на авианосеце «USS Harry S. Truman» на Ближнем Востоке.