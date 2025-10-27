РУ
    14:29, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Южно-Китайском море потерпели крушение военный вертолет и истребитель США

    Вертолет ВМС и истребитель, выполнявшие плановые операции с авианосца «USS Nimitz», потерпели крушение в Южно-Китайском море с разницей примерно в 30 минут в воскресенье, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на ABC News.

    Южно-Китайском море потерпели крушение военный вертолет и истребитель США
    Фото: wikimedia

    Вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США потерпел крушение около 14:45 по местному времени. Все три члена экипажа были благополучно спасены.

    А тот же день в 15:15 часов истребитель F/A-18 °F Super Hornet также потерпел крушение в Южно-Китайском море во время выполнения плановых полетов. Оба члена экипажа катапультировались и были благополучно спасены.

    — Американский военный персонал в безопасности и находится в стабильном состоянии. Причина обоих инцидентов в настоящее время устанавливается, — говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.

    Ранее сообщалось, о падении двух истребителей США за борт на авианосеце «USS Harry S. Truman» на Ближнем Востоке.

