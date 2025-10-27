В Южно-Китайском море потерпели крушение военный вертолет и истребитель США
Вертолет ВМС и истребитель, выполнявшие плановые операции с авианосца «USS Nimitz», потерпели крушение в Южно-Китайском море с разницей примерно в 30 минут в воскресенье, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на ABC News.
Вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США потерпел крушение около 14:45 по местному времени. Все три члена экипажа были благополучно спасены.
А тот же день в 15:15 часов истребитель F/A-18 °F Super Hornet также потерпел крушение в Южно-Китайском море во время выполнения плановых полетов. Оба члена экипажа катапультировались и были благополучно спасены.
— Американский военный персонал в безопасности и находится в стабильном состоянии. Причина обоих инцидентов в настоящее время устанавливается, — говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.
Ранее сообщалось, о падении двух истребителей США за борт на авианосеце «USS Harry S. Truman» на Ближнем Востоке.