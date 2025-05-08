ВМС США за 2 недели потеряли второй самолет на авианосце «Трумэна»

По данным Центрального командования ВВС США, во вторник истребитель совершал посадку на авианосец «USS Harry S. Truman», когда система торможения самолета, которая помогает ему остановиться на палубе, вышла из строя, «что привело к падению самолета за борт».

Пилот и офицер по системам вооружения на борту истребителя F/A-18F Super Hornet, стоимостью не менее 67 млн долларов, катапультировались и получили незначительные травмы.

Авария произошла примерно через неделю после того, как другой аналогичный истребитель и тягач упали с авианосца, когда корабль маневрировал, чтобы выбрать лучшую позицию против угрозы ракет и беспилотников хуситов.

Во вторник Соединенные Штаты и хуситы в Йемене достигли соглашения о прекращении американских авиаударов по группировке после того, как хуситы согласилась прекратить нападения на американские суда в Красном море.

Пентагон сообщил, что потеря истребителя во вторник расследуется и что «авианосная ударная группа остается полностью боеспособной».

Помимо двух потерянных самолетов, с момента отправки авианосца на Ближний Восток в сентябре прошлого года произошло еще два инцидента.

В феврале авианосец столкнулся с торговым судном около Порт-Саида в Египте, повреждения получили оба судна. А в декабре F/A-18F Super Hornet, летевший с авианосца, был сбит ракетным крейсером «U.S.S. Gettysburg», сопровождавшим авианосец «USS Harry S. Truman». Двое человек на борту самолета были спасены.