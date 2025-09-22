Южный циклон принесет дожди с грозами в Казахстан 22 сентября
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 22 сентября опубликовал РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
По информации синоптиков, отрог уходящего антициклона обусловит погоду без осадков на востоке Казахстана. На остальной же территории РК южный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, в отдельных районах северных регионов возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юге — пыльная буря, на севере — шквал, в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
— Ночью на западе области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1 градус, — говорится в сообщении.
На севере Западно-Казахстанской, на востоке Атырауской, на юге Магистауской, Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Кызылординской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на западе, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
