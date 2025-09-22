Южный циклон принесет дожди с грозами в Казахстан 22 сентября

По информации синоптиков, отрог уходящего антициклона обусловит погоду без осадков на востоке Казахстана. На остальной же территории РК южный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, в отдельных районах северных регионов возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юге — пыльная буря, на севере — шквал, в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

— Ночью на западе области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1 градус, — говорится в сообщении.

На севере Западно-Казахстанской, на востоке Атырауской, на юге Магистауской, Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на западе, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.