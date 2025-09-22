РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:03, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Южный циклон принесет дожди с грозами в Казахстан 22 сентября

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 22 сентября опубликовал РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    дождь, ливень, лужа, погода, ауа райы, жанбыр, автомобиль, көлік
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По информации синоптиков, отрог уходящего антициклона обусловит погоду без осадков на востоке Казахстана. На остальной же территории РК южный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, в отдельных районах северных регионов возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юге — пыльная буря, на севере — шквал, в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

    — Ночью на западе области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1 градус, — говорится в сообщении. 

    На севере Западно-Казахстанской, на востоке Атырауской, на юге Магистауской, Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Туркестанской, Кызылординской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на западе, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    — В Туркестанской, Кызылординской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на юге Карагандинской области и области Ұлытау, на западе, востоке области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность, — сообщили синоптики.

    Теги:
    Погода Дожди Казахстан Регионы Казахстана Казгидромет Грозы Непогода
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают