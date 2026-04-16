Южная Корея закупит 18 млн баррелей казахстанской нефти в обход Ормузского пролива

По его словам, Южная Корея заключила договор о поставках 273 млн баррелей нефти до конца 2026 года с Казахстаном, Оманом, Саудовской Аравией и Катаром.

Этот вопрос обсуждался в ходе визита в Казахстан 8 апреля.

— По итогам переговоров с Казахстаном, который занимает 12-е место в мире по добыче нефти, достигнута договоренность о поставках 18 млн баррелей. Также создан новый канал прямого взаимодействия на высоком уровне между двумя странами, — сообщил Кан Хун Шик.

Кроме того, обеспечены поставки нафты объемом до 2,1 млн тонн.

— Закупаемые нефть и нафта будут поставляться по альтернативным маршрутам, не связанным с Ормузским проливом. Ожидается, что это напрямую и существенно повлияет на стабилизацию внутреннего рынка, — отметил он.

Южная Корея планирует импортировать из Омана около 5 млн баррелей нефти и до 1,6 млн тонн нафты. Саудовская Аравия обеспечит стране до 200 млн баррелей нефти и не менее 500 тыс. тонн нафты.

Напомним, 7 апреля сообщалось, что Южная Корея рассматривает альтернативные поставки нефти на фоне перебоев в Ормузском проливе из-за нестабильной геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

8 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил этот вопрос с Кан Хун Шиком.

В тот же день первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр провел переговоры с корейской делегацией, включая министра торговли, промышленности и ресурсов Ким Чон Квана. Стороны обсудили развитие сотрудничества, в том числе в энергетике и промышленности.