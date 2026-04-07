Южная Корея делает ставку на казахстанскую нефть

Запланированный визит главы администрации президента Кан Хун Сика связан с усилиями правительства Южной Кореи по обеспечению поставок сырой нефти, поскольку движение через Ормузский пролив фактически закрыто, а президент США Дональд Трамп возобновил угрозы в адрес Ирана, если Тегеран не откроет ключевой маршрут.

Кан Хун Сик в качестве специального посланника президента проведет переговоры в Казахстане, Омане и Саудовской Аравии с правительствами, энергетическими компаниями и операторами судов с целью обеспечения доставки грузов в порты Южной Кореи и поддержки стабильных поставок основных товаров, включая медицинскую продукцию.

Он заявил, что первоочередной задачей правительства является обеспечение стабильных поставок товаров первой необходимости, отметив, что Южная Корея по-прежнему сильно зависит от поставок нефти и нафты, импортируемых из Ближнего Востока. Нафта является ключевым сырьем, широко используемым в нефтехимической и других отраслях промышленности.

— В прошлом месяце мы договорились о получении 24 миллионов баррелей сырой нефти из Объединенных Арабских Эмиратов в приоритетном порядке, и поставки сырой нефти и нафты прибывают в южнокорейские порты, — сказал Кан.

Кан подчеркнул необходимость сосредоточиться на обеспечении долгосрочных поставок до полного урегулирования ближневосточного кризиса.

Кроме того, специальный посланник президента заявил, что правительство принимает меры для обеспечения безопасного прохода 26 судов под южнокорейским флагом, находящихся в настоящее время в Ормузском проливе, уделяя первостепенное внимание безопасности членов экипажа и учитывая позицию судоходных компаний. Суда остаются заблокированными в проливе с момента американо-израильских атак на Иран в конце февраля.

В последние недели Южная Корея прилагает значительные усилия для диверсификации своих источников энергии, поскольку импортирует около 70% сырой нефти из стран Ближнего Востока, что делает страну крайне уязвимой к перебоям в поставках и резким колебаниям цен.

