телерадиокомплекс президента РК
    16:20, 30 Март 2026 | GMT +5

    Япония намерена перейти на казахстанскую нефть

    Японская нефтегазовая компания INPEX рассматривает возможность перенаправить часть нефти из Казахстана и Азербайджана на внутренний рынок, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yomiuri

    Япония намерена перейти на казахстанскую нефть
    Фото: Kyodo

    Более 90% японского импорта нефти поступает из стран Ближнего Востока. Однако на фоне фактической блокады Ормузского пролива из-за конфликта в регионе растет обеспокоенность по поводу стабильности поставок. Поэтому Япония намерена диверсифицировать свои источники.

    INPEX имеет доли в крупнейших каспийских месторождениях, таких как Кашаганское месторождение в Казахстане с производительностью 430 000 баррелей в сутки и ACG в Азербайджане — 350 000 баррелей в сутки. На обоих месторождениях добывается нефть средней и легкой фракции, свойства которой, как утверждается, схожи с ближневосточной. 

    Маршруты могут проходить через Красное и Средиземное моря, обходя мыс Доброй Надежды в Африке. Ожидается, что доставка из Казахстана и Азербайджана займет от 25 до 55 дней. Это более чем в два раза дольше, чем маршрут через Ормузский пролив, по которому поставки занимают примерно 20 дней. Это, в свою очередь, может привести к росту транспортных издержек.

    Кроме того, правительство Японии и нефтедобывающие компании изучают возможность закупа нефти в Южной Америке. Кроме того страна намерена увеличить поставки из США, которые являются крупнейшим источником импорта для Японии за пределами Ближнего Востока. В 2025 году 3,8% импорта сырой нефти в Японию приходилось на США.

    Напомним, Япония с 16 марта начала сокращать свои нефтяные запасы, чтобы справиться с возможным резким ростом цен на бензин и другие нефтепродукты на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    С прошлой недели Япония также начала высвобождать нефть из госрезервов. 

    Жулдыз Атагельдиева
