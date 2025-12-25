Южная Корея примет 109 тысяч иностранных сезонных рабочих

По данным представителей министерств сельского хозяйства, океанов и юстиции, эта цифра означает увеличение на 14,1 процента по сравнению с визовой квотой в 96 000 на этот год.

Как сообщает Yonhap, правительство пообещало приложить усилия для создания безопасных условий труда для трудовых мигрантов.

Власти надеются, что иностранные рабочие помогут решить проблему нехватки рабочей силы в секторе сельского хозяйства и рыболовства.

Ранее сообщалось, что с казахстанцами, нелегально находящимися в Южной Корее, будут работать полицейские атташе.

