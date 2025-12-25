РУ
    19:36, 24 Декабрь 2025

    Южная Корея примет 109 тысяч иностранных сезонных рабочих

    Южная Корея в следующем году примет 109 тысяч иностранных сезонных рабочих в рамках программы, направленной на решение проблемы нехватки рабочей силы, передает агентство Kazinform. 

    Южная Корея примет 109 тысяч иностранных сезонных рабочих
    Фото: Yonhap

    По данным представителей министерств сельского хозяйства, океанов и юстиции, эта цифра означает увеличение на 14,1 процента по сравнению с визовой квотой в 96 000 на этот год.

    Как сообщает Yonhap, правительство пообещало приложить усилия для создания безопасных условий труда для трудовых мигрантов.

    Власти надеются, что иностранные рабочие помогут решить проблему нехватки рабочей силы в секторе сельского хозяйства и рыболовства. 

    Ранее сообщалось, что с казахстанцами, нелегально находящимися в Южной Корее, будут работать полицейские атташе.

    Из каких стран чаще всего приезжают в Казахстан на заработки — читайте здесь

     

     

    Жулдыз Атагельдиева
