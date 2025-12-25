Южная Корея примет 109 тысяч иностранных сезонных рабочих
Южная Корея в следующем году примет 109 тысяч иностранных сезонных рабочих в рамках программы, направленной на решение проблемы нехватки рабочей силы, передает агентство Kazinform.
По данным представителей министерств сельского хозяйства, океанов и юстиции, эта цифра означает увеличение на 14,1 процента по сравнению с визовой квотой в 96 000 на этот год.
Как сообщает Yonhap, правительство пообещало приложить усилия для создания безопасных условий труда для трудовых мигрантов.
Власти надеются, что иностранные рабочие помогут решить проблему нехватки рабочей силы в секторе сельского хозяйства и рыболовства.
Ранее сообщалось, что с казахстанцами, нелегально находящимися в Южной Корее, будут работать полицейские атташе.
Из каких стран чаще всего приезжают в Казахстан на заработки — читайте здесь.