РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:37, 29 Август 2025 | GMT +5

    Санкции применят к нелегально работающим в Южной Корее казахстанцам

    С казахстанцами, нелегально находящимися в Южной Корее, будут работать полицейские атташе. Об этом сообщил на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций вице-министр Олжас Анафин, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    иностранцы мигранты
    Фото: Polisia.kz

    — Совместно с Министерством иностранных дел ведутся переговоры с корейской стороной о заключении меморандума. Не так давно была проведена встреча, на которой обсуждалась возможность присоединения Казахстана к платформе EPS — это система разрешений для трудовых мигрантов. На сегодня мы ожидаем ответа от корейской стороны. Если говорить о нелегальных мигрантах, которые с нашей стороны выехали, мы по ним проводим мониторинг через систему миграционных потоков. Мы фиксируем всех граждан, которые выехали и находятся за рубежом более 183 дней. И если по ним подтвердится информация, что они действительно нелегально пребывают на территории других государств, к ним будут применены санкционные меры. В консульстве имеются полицейские атташе, которые будут непосредственно работать с нашими гражданами, — сказал О. Анафин.

    Ранее сообщалось, что первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев и Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Республике Казахстан Чжо Тэ-ик провели двухстороннюю встречу. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшие шаги по включению нашей страны в южнокорейскую систему разрешения на трудоустройство иностранных граждан — Employment Permit System (EPS).

    Теги:
    Казахстанцы Нелегалы Южная Корея Трудовые мигранты
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают