Санкции применят к нелегально работающим в Южной Корее казахстанцам

— Совместно с Министерством иностранных дел ведутся переговоры с корейской стороной о заключении меморандума. Не так давно была проведена встреча, на которой обсуждалась возможность присоединения Казахстана к платформе EPS — это система разрешений для трудовых мигрантов. На сегодня мы ожидаем ответа от корейской стороны. Если говорить о нелегальных мигрантах, которые с нашей стороны выехали, мы по ним проводим мониторинг через систему миграционных потоков. Мы фиксируем всех граждан, которые выехали и находятся за рубежом более 183 дней. И если по ним подтвердится информация, что они действительно нелегально пребывают на территории других государств, к ним будут применены санкционные меры. В консульстве имеются полицейские атташе, которые будут непосредственно работать с нашими гражданами, — сказал О. Анафин.