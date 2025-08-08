Казахстан намерен войти в южнокорейскую систему разрешения на трудоустройство

Как сообщили в пресс-службе Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в ходе переговоров стороны обсудили дальнейшие шаги по включению нашей страны в южнокорейскую систему разрешения на трудоустройство иностранных граждан – Employment Permit System (EPS).

Аскарбек Ертаев проинформировал Чжо Тэ-ик о комплексе мер, предпринимаемых Казахстаном для обеспечения легального, безопасного и упорядоченного трудоустройства казахстанских граждан в Республике Корея.

Стороны договорились усилить своё сотрудничество в данном направлении.

Вице-министр выразил признательность посольству Республики Корея за конструктивный и содержательный диалог.

