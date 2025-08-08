РУ
    14:15, 08 Август 2025 | GMT +5

    Казахстан намерен войти в южнокорейскую систему разрешения на трудоустройство

    Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Казахстан Чжо Тэ-ик провели двухстороннюю встречу, передает агентство Kazinform.

    Аскарбек Ертаев и посол Республики Корея Чжо Тэ-ик
    Фото: Минтруда и социальной защиты населения РК

    Как сообщили в пресс-службе Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в ходе переговоров стороны обсудили дальнейшие шаги по включению нашей страны в южнокорейскую систему разрешения на трудоустройство иностранных граждан – Employment Permit System (EPS).

    Аскарбек Ертаев проинформировал Чжо Тэ-ик о комплексе мер, предпринимаемых Казахстаном для обеспечения легального, безопасного и упорядоченного трудоустройства казахстанских граждан в Республике Корея.

    Стороны договорились усилить своё сотрудничество в данном направлении.

    Вице-министр выразил признательность посольству Республики Корея за конструктивный и содержательный диалог.

    Ранее председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев рассказал, сколько казахстанцы могут работать в Южной Корее на легальных условиях.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Южная Корея Трудоустройство
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
