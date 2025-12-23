Южная Корея планирует запуск одного из самых быстрых поездов в мире

Технологии, используемые в проектируемом поезде, получившем название EMU-370, предусматривают технически рассчитанную максимальную скорость 407 км/ч.

Проект осуществлялся с апреля 2022 года по декабрь 2025 года под руководством Корейского научно-исследовательского института железных дорог,

Согласно данным министерства транспорта, в общей сложности было инвестировано 22,5 миллиарда вон ($15,23 млн), в том числе 18 миллиардов вон из государственного бюджета и 4,5 миллиарда вон из частного сектора.

Правительство планирует начать производство первых поездов в следующем году, испытания — в 2030 году, а коммерциализация ожидается после 2031 года.

После ввода в коммерческую эксплуатацию электропоезд EMU-370 займет второе место в мире по скорости коммерческой эксплуатации, уступив только китайскому CR450, который в настоящее время проходит испытания на скорости 400 км/ч перед запланированным началом коммерческой эксплуатации в 2027 году.

По данным министерства транспорта, в таких странах, как Франция, Германия и Япония, в настоящее время эксплуатируются высокоскоростные поезда со скоростью около 320 км/ч.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Yonhap.

