Почти как самолет: в Китае представлен сверхскоростной поезд на магнитной подушке

Компания CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. представила свою новейшую разработку в рамках 17-й Международной выставки современной железнодорожной техники, проходившей в столице Китая.

Поезд предназначен для межрегиональных перевозок между крупными городами и оснащён системой полностью автоматического управления. По данным разработчиков, состав отличается высокой энергоэффективностью, безопасностью, экологичностью и интеллектуальной системой управления.

По словам старшего инженера CRRC Шао Наня, маглев призван заполнить нишу между скоростной железной дорогой и авиацией на маршрутах до 2000 км. В перспективе он сможет сократить время в пути между Пекином и Шанхаем до 2,5–3 часов, против нынешних 4–6 часов на существующих поездах.

Эксперты считают, что маглев-технологии особенно эффективны на длинных маршрутах между крупными агломерациями с высоким пассажиропотоком. На коротких дистанциях частые ускорения и торможения снижают преимущества левитационного движения. Несмотря на высокий уровень безопасности, до масштабного внедрения технологии в коммерческую эксплуатацию предстоит преодолеть ряд вызовов.

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