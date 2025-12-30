Южная Корея готовится к запуску нового ядерного реактора

Как сообщает Yonhap, одобрение было получено примерно через две недели после того, как комиссия по ядерной безопасности и защите отложила принятие окончательного решения на своем первом заседании.

— В соответствии с установленными законом процедурами и на основе научных и технологических соображений мы провели тщательную проверку безопасности космического корабля «Saeul-3». Мы планируем и впредь строго контролировать безопасность посредством предэксплуатационных проверок во время загрузки ядерного топлива и в процессе испытательных запусков, — говорится в заявлении председателя комиссии Чхве Вон-хо.

Теперь в течение следующих шести месяцев реактор будет работать в пилотном режиме, после чего планируется ввести его в эксплуатацию.

Атомный реактор «Saeul-3» — первый южнокорейский ядерный реактор, спроектированный для противостояния атакам самолетов. Толщина его стенок составляет 137 сантиметров, что на 15 сантиметров больше, чем у более ранних реакторов.

Реактор обладает емкостью хранилища отработанного ядерного топлива, достаточной для хранения всего объема, образовавшегося за весь срок его эксплуатации.

Помимо «Saeul-3» в Южной Корее насчитывается 26 ядерных реакторных блоков, и еще три находятся в стадии строительства. Согласно данным министерства промышленности, опубликованным в мае, атомная энергетика составляет основную часть энергетического баланса Южной Кореи, на ее долю приходилось около 32% производства электроэнергии в 2024 году, за ней следуют газ и уголь с долей по 28,1% каждый.

Ранее стало известно, что Япония готовится к перезапуску крупнейшей в мире АЭС.