    15:05, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Южная Корея готовится к запуску нового ядерного реактора

    Южнокорейское ядерное ведомство во вторник официально дало разрешение на эксплуатацию реактора «Saeul-3», коммерческий запуск которого запланирован на 2026 год, передает агентство Kazinform. 

    Южная Корея готовится к запуску нового ядерного реактора
    Фото: Yonhap

    Как сообщает Yonhap, одобрение было получено примерно через две недели после того, как комиссия по ядерной безопасности и защите отложила принятие окончательного решения на своем первом заседании.

    — В соответствии с установленными законом процедурами и на основе научных и технологических соображений мы провели тщательную проверку безопасности космического корабля «Saeul-3». Мы планируем и впредь строго контролировать безопасность посредством предэксплуатационных проверок во время загрузки ядерного топлива и в процессе испытательных запусков, — говорится в заявлении председателя комиссии Чхве Вон-хо.

    Теперь в течение следующих шести месяцев реактор будет работать в пилотном режиме, после чего планируется ввести его в эксплуатацию. 

    Атомный реактор «Saeul-3» — первый южнокорейский ядерный реактор, спроектированный для противостояния атакам самолетов. Толщина его стенок составляет 137 сантиметров, что на 15 сантиметров больше, чем у более ранних реакторов.

    Реактор обладает емкостью хранилища отработанного ядерного топлива, достаточной для хранения всего объема, образовавшегося за весь срок его эксплуатации.

    Помимо «Saeul-3» в Южной Корее насчитывается 26 ядерных реакторных блоков, и еще три находятся в стадии строительства. Согласно данным министерства промышленности, опубликованным в мае, атомная энергетика составляет основную часть энергетического баланса Южной Кореи, на ее долю приходилось около 32% производства электроэнергии в 2024 году, за ней следуют газ и уголь с долей по 28,1% каждый.

    Ранее стало известно, что Япония готовится к перезапуску крупнейшей в мире АЭС. 

    Южная Корея АЭС Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
