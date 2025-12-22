Япония перезапустит крупнейшую в мире АЭС

В понедельник законодательное собрание префектуры Ниигата выразило вотум доверия губернатору Хидэё Ханадзуми, который поддержал возобновление работы АЭС.

— Я хочу увидеть эпоху, когда нам не придется зависеть от источников энергии, вызывающих тревогу, — сказал губернатор.

Это стало поворотным моментом в возвращении страны к атомной энергетике спустя почти 15 лет после аварии на Фукусимской АЭС.

АЭС Касивадзаки-Карива, расположенная примерно в 220 км к северо-западу от Токио, была в числе 54 реакторов, остановленных после землетрясения и цунами 2011 года.

С тех пор Япония возобновила работу 14 из 33 остающихся в эксплуатации энергоблоков, стремясь отказаться от импорта ископаемого топлива.

Как сообщила общественная телерадиокомпания NHK, рассматривается возможность повторной загрузки первого из семи реакторов на станции 20 января.

Общая мощность АЭС Касивадзаки-Карива составляет 8,2 ГВт, чего достаточно для обеспечения электроэнергией нескольких миллионов домов. Предстоящий перезапуск позволит ввести в эксплуатацию один энергоблок мощностью 1,36 ГВт в следующем году и запустить еще один такой же мощности примерно в 2030 году.

Премьер-министр Санаэ Такаичи, вступившая в должность два месяца назад, поддержала возобновление работы атомных электростанций для укрепления энергетической безопасности и противодействия росту цен на импортное ископаемое топливо, на долю которого приходится от 60% до 70% производства электроэнергии в Японии.

В прошлом году Япония потратила 10,7 триллиона иен ($ 68 млрд) на импорт сжиженного природного газа и угля, что составляет десятую часть от общих затрат на импорт.

Несмотря на сокращение населения, Япония ожидает роста спроса на энергию в течение следующего десятилетия из-за стремительного развития энергоемких центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Для удовлетворения этих потребностей и выполнения своих обязательств по декарбонизации страна поставила перед собой цель удвоить долю атомной энергетики в своем энергетическом балансе до 20% к 2040 году.

Ранее стало известно, что первую АЭС в Казахстане назовут «Балқаш» атом электр станциясы».





