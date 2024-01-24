Южная Корея готова предложить Казахстану свою помощь в строительстве АЭС

Группа казахстанских журналистов и блогеров ознакомилась с работой атомной электростанции Южной Кореи. В ходе визита в эту страну они посетили офисы ведущих компаний атомной энергетики Кореи и послушали мнения специалистов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам представителя Корейской гидроэнергетической и атомной энергетической компании (KHNP) Чанжхон Сонга, в настоящее время в стране действуют 26 реакторов. Они производят 30 процентов всей электроэнергии, необходимой государству. Один из них, реактор Син-Ханул-2, был введен в эксплуатацию только в прошлом году. Кроме того, строятся реакторы «Сеул-3» и «Сеул-4», остановили работу 2 реактора. А одна атомная электростанция, построенная корейскими компаниями, работает за рубежом в Объединенных Арабских Эмиратах. Атомные электростанции в Корее и ОАЭ работают с реактором АПР-1400. Только в прошлом году Министерство климата и окружающей среды Польши заявило, что принято принципиальное решение об использовании двух таких реакторов при строительстве второй АЭС, которая будет построена в стране.

APR-1400 — водо-водяной энергетический реактор, разработанный Корейской электроэнергетической корпорацией (KEPCO). Он считается реактором третьего поколения и представляет собой модернизированную версию двухконтурного ядерного реактора OPR-1000 мощностью 1000 МВт, разработанного южнокорейскими компаниями KHNP и KEPCO.

Хотя реактор АПР-1400 был разработан в 1992 году, сертификат соответствия Корейского института ядерной безопасности он получил лишь в мае 2002 года. Впоследствии заявки были поданы в Комиссию по ядерному регулированию США в декабре 2014 и марте 2015 года. Таким образом, было подтверждено, что упомянутый реактор соответствует основным рекомендациям безопасности США. В октябре 2017 года Техническая консультативная группа европейских компаний по атомным электростанциям одобрила проект реактора. В конце 2019 года Комиссия по ядерному регулированию США сертифицировала реактор APR-1400, подтвердив, что конструкция полностью соответствует требованиям безопасности США.

В ближайшее время, если в Казахстане пройдет национальный референдум по строительству АЭС и будет принято положительное решение, Южная Корея собирается предложить именно этот реактор для строительства АЭС.