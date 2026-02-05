РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:45, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Ювелирку без документов разрешили легализовать в Кыргызстане

    В Кыргызстане до 1 марта 2026 года официально можно легализовать ювелирные изделия из драгоценных металлов без подтверждающих документов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Ювелирку без документов разрешили легализовать в Кыргызстане
    Фото: Pixabay

    По данным Государственной налоговой службы КР, мера направлена на упорядочение оборота ювелирных изделий, создание прозрачных условий ведения бизнеса и снижение административной нагрузки на добросовестных предпринимателей.

    На период кампании действуют пониженные ставки пробирного сбора на опробование и клеймение легализуемых ювелирных изделий из драгоценных металлов. Для золотых, платиновых и палладиевых ювелирных и других изделий отечественного производства, а также изделий иностранного производства, бывших в употреблении и поступающих от физических или юридических лиц — 10 сомов за 1 изделие. Для серебряных украшений — 8 сомов за 1 единицу.

    За работу с ювелирными изделиями без постановки на специальный учет поправками в Кодекс о правонарушениях КР предусмотрены штрафы для физлиц — 5 тысяч сомов, для юрлиц — 13 тысяч сомов.

    Чтобы избежать ответственность необходимо до 1 марта 2026 года оформить соответствующий электронный документ в информационной системе электронных счетов-фактур.

    Напомним, в 2025 году ювелиры Кыргызстана освобождены от НДС. До 31 декабря 2026 года в стране введен мораторий на проведение налоговых проверок бизнеса.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают