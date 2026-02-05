Ювелирку без документов разрешили легализовать в Кыргызстане
В Кыргызстане до 1 марта 2026 года официально можно легализовать ювелирные изделия из драгоценных металлов без подтверждающих документов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным Государственной налоговой службы КР, мера направлена на упорядочение оборота ювелирных изделий, создание прозрачных условий ведения бизнеса и снижение административной нагрузки на добросовестных предпринимателей.
На период кампании действуют пониженные ставки пробирного сбора на опробование и клеймение легализуемых ювелирных изделий из драгоценных металлов. Для золотых, платиновых и палладиевых ювелирных и других изделий отечественного производства, а также изделий иностранного производства, бывших в употреблении и поступающих от физических или юридических лиц — 10 сомов за 1 изделие. Для серебряных украшений — 8 сомов за 1 единицу.
За работу с ювелирными изделиями без постановки на специальный учет поправками в Кодекс о правонарушениях КР предусмотрены штрафы для физлиц — 5 тысяч сомов, для юрлиц — 13 тысяч сомов.
Чтобы избежать ответственность необходимо до 1 марта 2026 года оформить соответствующий электронный документ в информационной системе электронных счетов-фактур.
Напомним, в 2025 году ювелиры Кыргызстана освобождены от НДС. До 31 декабря 2026 года в стране введен мораторий на проведение налоговых проверок бизнеса.