Ювелирку без документов разрешили легализовать в Кыргызстане

По данным Государственной налоговой службы КР, мера направлена на упорядочение оборота ювелирных изделий, создание прозрачных условий ведения бизнеса и снижение административной нагрузки на добросовестных предпринимателей.

На период кампании действуют пониженные ставки пробирного сбора на опробование и клеймение легализуемых ювелирных изделий из драгоценных металлов. Для золотых, платиновых и палладиевых ювелирных и других изделий отечественного производства, а также изделий иностранного производства, бывших в употреблении и поступающих от физических или юридических лиц — 10 сомов за 1 изделие. Для серебряных украшений — 8 сомов за 1 единицу.

За работу с ювелирными изделиями без постановки на специальный учет поправками в Кодекс о правонарушениях КР предусмотрены штрафы для физлиц — 5 тысяч сомов, для юрлиц — 13 тысяч сомов.

Чтобы избежать ответственность необходимо до 1 марта 2026 года оформить соответствующий электронный документ в информационной системе электронных счетов-фактур.

Напомним, в 2025 году ювелиры Кыргызстана освобождены от НДС. До 31 декабря 2026 года в стране введен мораторий на проведение налоговых проверок бизнеса.