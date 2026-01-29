Мораторий на проведение налоговых проверок бизнеса введен в Кыргызстане

Мораторий будет действовать до 31 декабря 2026 года. Меры направлены на поддержку предпринимателей, улучшение инвестиционного климата, защиту прав и законных интересов бизнеса, недопущение необоснованного и избыточного вмешательства госорганов в деятельность предпринимателей.

Документ предусматривает исключения, при которых следующие проверки могут проводиться:

выездные тематические, плановые и встречные проверки;

камеральные проверки;

при ликвидации организации и/или прекращении ИП;

рейдовый налоговый контроль и налоговый контроль за применением контрольно-кассовых машин.

Государственной налоговой службе поставлена задача усилить аналитическую работу по выявлению риск ориентированных субъектов предпринимательства для обоснованного включения их в план проверок.

Правоохранительным органам при отсутствии достаточных доказательств поручено не допускать возбуждение уголовных дел исключительно с целью проведения внеплановых налоговых проверок.

