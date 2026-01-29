РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:06, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Мораторий на проведение налоговых проверок бизнеса введен в Кыргызстане

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о введении временного запрета на проведение налогового контроля субъектов предпринимательства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу президента КР.

    Мораторий на проведение налоговых проверок бизнеса введен в Кыргызстане
    Фото: freepik

    Мораторий будет действовать до 31 декабря 2026 года. Меры направлены на поддержку предпринимателей, улучшение инвестиционного климата, защиту прав и законных интересов бизнеса, недопущение необоснованного и избыточного вмешательства госорганов в деятельность предпринимателей.

    Документ предусматривает исключения, при которых следующие проверки могут проводиться:

    • выездные тематические, плановые и встречные проверки;
    • камеральные проверки;
    • при ликвидации организации и/или прекращении ИП;
    • рейдовый налоговый контроль и налоговый контроль за применением контрольно-кассовых машин.

    Государственной налоговой службе поставлена задача усилить аналитическую работу по выявлению риск ориентированных субъектов предпринимательства для обоснованного включения их в план проверок.

    Правоохранительным органам при отсутствии достаточных доказательств поручено не допускать возбуждение уголовных дел исключительно с целью проведения внеплановых налоговых проверок.

    Ранее сообщалось о введении в Кыргызстане временного запрета на вывоз из страны регенерируемой бумаги и картона.

     

    Теги:
    Бизнес Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают