Мораторий на проведение налоговых проверок бизнеса введен в Кыргызстане
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о введении временного запрета на проведение налогового контроля субъектов предпринимательства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу президента КР.
Мораторий будет действовать до 31 декабря 2026 года. Меры направлены на поддержку предпринимателей, улучшение инвестиционного климата, защиту прав и законных интересов бизнеса, недопущение необоснованного и избыточного вмешательства госорганов в деятельность предпринимателей.
Документ предусматривает исключения, при которых следующие проверки могут проводиться:
- выездные тематические, плановые и встречные проверки;
- камеральные проверки;
- при ликвидации организации и/или прекращении ИП;
- рейдовый налоговый контроль и налоговый контроль за применением контрольно-кассовых машин.
Государственной налоговой службе поставлена задача усилить аналитическую работу по выявлению риск ориентированных субъектов предпринимательства для обоснованного включения их в план проверок.
Правоохранительным органам при отсутствии достаточных доказательств поручено не допускать возбуждение уголовных дел исключительно с целью проведения внеплановых налоговых проверок.
Ранее сообщалось о введении в Кыргызстане временного запрета на вывоз из страны регенерируемой бумаги и картона.