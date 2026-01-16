РУ
    14:58, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Кыргызстан ввел запрет на вывоз макулатуры

    В Кыргызстане ввели мораторий на вывоз из страны регенерируемой бумаги и картона, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Кыргызстан ввел запрет на вывоз макулатуры
    Фото: Freepik

    Согласно принятому постановлению кабинета министров, запрещается вывозить из страны сроком на шесть месяцев товары, классифицируемые кодом 4707 ТН ВЭД ЕАЭС.

    Меры направлены на обеспечение внутреннего рынка доступным сырьем.

    О введении временного запрета Министерству экономики и коммерции КР поручено в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, МИД — Исполнительный комитет СНГ. Государственной таможенной службе при кабмине КР и Пограничной службе ГКНБ принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров.

    Ранее сообщалось, что в стране ввели временный запрет на ввоз электронных сигарет.

    Теги:
    Кыргызстан Запрет на вывоз Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
