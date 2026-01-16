Кыргызстан ввел запрет на вывоз макулатуры

Согласно принятому постановлению кабинета министров, запрещается вывозить из страны сроком на шесть месяцев товары, классифицируемые кодом 4707 ТН ВЭД ЕАЭС.

Меры направлены на обеспечение внутреннего рынка доступным сырьем.

О введении временного запрета Министерству экономики и коммерции КР поручено в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, МИД — Исполнительный комитет СНГ. Государственной таможенной службе при кабмине КР и Пограничной службе ГКНБ принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров.

Ранее сообщалось, что в стране ввели временный запрет на ввоз электронных сигарет.