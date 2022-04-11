Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Юные борцы вольного стиля из Туркестана выиграли чемпионат страны

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Апреля 2022, 10:20
Юные борцы вольного стиля из Туркестана выиграли чемпионат страны

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Атлеты региона завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали, заняв первое общекомандное место на чемпионате страны по вольной борьбе среди юношей до 17-ти лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В Кызылорде подвели промежуточные итоги чемпионата страны по вольной борьбе среди юношей до 17-ти лет. В соревнованиях приняли участие 17 команд, или около 300 борцов.

В весовой категории 45 кг главный приз завоевал Нурасыл Асамбек. Победителем в весовой категории 71 кг стал Бекарыс Бахытжан. Кроме того, серебряными призерами стали два борца - Олжас Жауынбаев и Едиге Касымбек. А Даурен Куанышбек и Мухаметжан Орынбасар завоевали бронзовые медали. Команду борцов возглавил старший тренер Аблайхан Рыспаев.

По информации сайта kyzylorda-news.kz, чемпионат Республики Казахстан по вольной, женской и греко-римской борьбе проводится в объединенном (сводном) формате по двум возрастам (U17, U23). Подобный формат впервые будет применяться на чемпионате Азии, который в этом году пройдет в Саудовской Аравии.
Кызылординская область   Туркестанская область   Спорт   Регионы   Общество   Туркестан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали