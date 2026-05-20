Юношеская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал Junior Davis Cup

Казахстанские теннисисты гарантировали себе место в плей-офф регионального отборочного этапа командного чемпионата мира среди юношей (зона Азия/Океания), передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

Команда уверенно преодолела групповой барьер, одержав две сухие победы на старте.

Во втором туре казахстанцы переиграли сборную Пакистана. В первом одиночном поединке Ансар Ниеткалиев нанес поражение Абубакару Талхе со счетом 7:5, 6:1. Следом Ахмади Маханов укрепил преимущество команды, разгромив Мухаммада Хассана Усмани — 6:2, 6:0.

Победы в одиночных встречах обеспечили Казахстану досрочный выход из группы. Этому способствовал и результат параллельного матча, в котором Южная Корея со счетом 3:0 обыграла Туркменистан (ранее казахстанская сборная победила туркменских теннисистов с аналогичным результатом).

В парной встрече против Пакистана, которая уже не влияла на общий исход противостояния, Ахмади Маханов и Родион Трайгель закрепили успех, переиграв дуэт Зохаиба Афзала Малика и Абубакара Талхи — 7:6 (7:4), 6:3. Общий счет матча — 3:0 в пользу Казахстана.

Сегодня сборная Казахстана встретится с командой Южной Кореи. В очном противостоянии теннисисты разыграют первое место в группе, которое определит турнирный расклад в плей-офф. В случае победы и выхода с первой строчки казахстанцы в четвертьфинале сыграют со второй командой группы А или B (Гонконг или Узбекистан). Если же наши юниоры займут второе место, то в ¼ финала их будут ждать фавориты параллельных квартетов — Япония либо Австралия.

Матчи плей-офф станут определяющими: четыре полуфиналиста квалификации получат прямые путевки в основной этап чемпионата мира, который запланирован на ноябрь этого года.