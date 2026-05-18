Junior Davis Cup: казахстанские юниоры стартовали с уверенной победы над Туркменистаном

В Шымкенте стартовал региональный отборочный этап командного чемпионата мира среди юношей до 16 лет (зона Азия/Океания), передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В первом туре групповой стадии сборная Казахстана не отдала соперникам из Туркменистана ни одного матча, завершив встречу со счетом 3:0.

Встреча открылась поединком Ахмади Маханова, который разгромил Сулеймана Худайбердиева – 6:0, 6:0.

Следом Ансар Ниеткалиев принес команде вторую победу, переиграв Али Гельдыева – 6:0, 7:5.

Финальную точку поставил дуэт Маханова и Родиона Трайгеля, победивший пару Али Гельдыев / Керимгельди Кулдурдыев со счетом 6:1, 6:2.



Казахстанские юниоры, посеянные на турнире под 5-м номером, выступают в группе D. Для выхода в следующую стадию квалификации нашим теннисистам необходимо занимать первое или второе место в квартете, где также играют команды Южной Кореи (2-й номер посева) и Пакистана.



19 мая сборная Казахстана проведет матч против сверстников из Пакистана, которые в другом матче группы уступили одному из фаворитов турнира – Южной Корее со счетом 0:3.

