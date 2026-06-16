ЮНИСЕФ назвал три климатические угрозы для детей Казахстана

Согласно новому докладу ЮНИСЕФ, четверть детей Казахстана, как и еще около 1,1 млрд их ровесников по всему миру, подвергаются воздействию как минимум трех климатических угроз, передает корреспондент Kazinform.

В «Докладе о климатических рисках для детей за 2026 год» (The Children’s Climate Risk Report 2026) использованы актуальные данные для оценки воздействия на детей восьми наиболее распространенных климатических угроз. Среди них — прибрежные и речные наводнения, засухи, экстремальная жара, лесные пожары, волны тепла, песчаные и пыльные бури, а также тропические штормы.

Исследование впервые показывает, где и с какой интенсивностью множественные климатические угрозы воздействуют на детей и жизненно важные социальные услуги, от которых они зависят. Также в документе представлены рекомендации для правительств по реагированию на эти вызовы.

Согласно данным доклада, в Казахстане 25,5% детей подвергаются воздействию как минимум трех климатических угроз, включая экстремальную жару, засуху, песчаные и пыльные бури. Особенно остро эта проблема проявляется в засушливых регионах страны. Изменение климата усугубляет дефицит воды, деградацию земель и ухудшение качества воздуха, что негативно влияет на здоровье детей, их доступ к безопасной воде и образованию, в частности в Кызылординской области.

Авторы исследования отмечают, что сочетание климатических рисков оказывает дополнительное давление на системы образования, здравоохранения и водоснабжения.

ЮНИСЕФ оказывает поддержку Казахстану в адаптации Индекса климатического риска для детей, совершенствовании механизмов планирования, укреплении систем охраны здоровья детей с учетом экологических факторов, интеграции климатического образования в учебные программы, развитии «зеленых школ», продвижении водосберегающих практик и расширении участия молодежи в климатических инициативах.

В докладе подчеркивается, что без срочных мер по сокращению выбросов парниковых газов климатические угрозы будут становиться все более частыми и интенсивными. Это приведет к дополнительной нагрузке на государственные бюджеты и системы жизнеобеспечения, а также усилит риски для благополучия детей.

Для защиты прав детей и адаптации к климатическим изменениям ЮНИСЕФ призывает правительства, бизнес и другие заинтересованные стороны:

• сокращать выбросы парниковых газов и выполнять международные обязательства, основанные на научных данных, включая поэтапный отказ от ископаемого топлива и переход к возобновляемым источникам энергии;

• усиливать защиту детей через меры по адаптации к изменению климата, снижению риска бедствий и реагированию на потери и ущерб, уделяя приоритетное внимание устойчивости социальных услуг. В частности, развивать «зеленые» школы, климатоустойчивые медицинские учреждения, укреплять продовольственную безопасность, совершенствовать системы раннего предупреждения, а также повышать эффективность водоснабжения, санитарии и социальной защиты;

• расширять возможности детей и молодежи для участия в климатической повестке через инвестиции в образование, развитие необходимых навыков и обеспечение их участия в принятии решений, затрагивающих их жизнь и будущее.

— Этот анализ может помочь правительствам и лицам, принимающим решения, более эффективно планировать работу и инвестировать в устойчивые службы. Укрепляя системы здравоохранения и образования, модернизируя инфраструктуру с учетом интересов детей, мы защищаем их от сегодняшних климатических угроз и помогаем обеспечить их будущее, — сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Что касается ситуации в целом по миру, то, согласно выводам исследования, засуха, экстремальная жара и волны тепла представляют собой наиболее распространенное сочетание климатических угроз: более 296 миллионов детей проживают в районах, подверженных всем трем факторам. Вторая по распространенности комбинация — засуха, экстремальная жара и тропические штормы — подвергает рискам более 115 миллионов детей по всему миру.

Ранее стало известно, что согласно выводам зарубежных ученых, из-за климатических аномалий к 2040 году только 10 стран смогут принимать зимние Олимпийские игры, Казахстан вошел в их число.

Также в ходе опроса выяснилось, что казахстанцы с детьми чаще ведут учет доходов и расходов.