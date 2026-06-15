Казахстанцы с детьми чаще ведут учет доходов и расходов - опрос

73,7% респондентов в той или иной степени ведут учет личных доходов и расходов. Об этом сообщили в Казахстанском институте общественного развития, передает Kazinform.

Систематически фиксируют все финансовые операции 34,9% опрошенных, еще 38,8% ведут приблизительный учет. При этом 17,1% респондентов признались, что не отслеживают свои расходы, а 6,9% считают такой учет излишним.

Анализ также показал, что наличие детей влияет на финансовую дисциплину. Среди респондентов, воспитывающих несовершеннолетних детей, доля тех, кто регулярно ведет учет доходов и расходов, составляет 78,7% против 70% среди остальных участников опроса.

Таким образом, наличие семейных обязательств способствует более ответственному отношению к управлению личным и семейным бюджетом.

Ранее аналитический обозреватель агентства Kazinform разъяснял, как меняется понятие среднего класса в Казахстане, кто сегодня относится к этой категории, какой уровень доходов обеспечивает финансовую устойчивость семьи в современных экономических условиях.