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    Казахстанцы с детьми чаще ведут учет доходов и расходов - опрос

    73,7% респондентов в той или иной степени ведут учет личных доходов и расходов. Об этом сообщили в Казахстанском институте общественного развития, передает Kazinform.

    семья, дети, социальная помощь
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Систематически фиксируют все финансовые операции 34,9% опрошенных, еще 38,8% ведут приблизительный учет. При этом 17,1% респондентов признались, что не отслеживают свои расходы, а 6,9% считают такой учет излишним.

    Анализ также показал, что наличие детей влияет на финансовую дисциплину. Среди респондентов, воспитывающих несовершеннолетних детей, доля тех, кто регулярно ведет учет доходов и расходов, составляет 78,7% против 70% среди остальных участников опроса.

    Таким образом, наличие семейных обязательств способствует более ответственному отношению к управлению личным и семейным бюджетом.

    Ранее аналитический обозреватель агентства Kazinform разъяснял, как меняется понятие среднего класса в Казахстане, кто сегодня относится к этой категории, какой уровень доходов обеспечивает финансовую устойчивость семьи в современных экономических условиях.

    Опрос Дети Семья Финансы и бюджет
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор