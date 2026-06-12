От зарплаты до финансовой устойчивости: как меняется понятие среднего класса в Казахстане

В Казахстане рост благосостояния граждан и расширение возможностей для формирования среднего класса обозначены среди приоритетов государственной политики. Кто сегодня относится к этой категории, какой уровень доходов обеспечивает финансовую устойчивость семьи и как меняются представления о среднем классе в современных экономических условиях, разбирался аналитический обозреватель агентства Kazinform.

Государственный приоритет

Вопрос расширения среднего класса сегодня выходит далеко за рамки личных доходов граждан и рассматривается как одна из стратегических задач государства. На это обратил внимание Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

— Экономический рост должен сопровождаться снижением социального неравенства и усилением среднего класса. Только так мы сможем укрепить потенциал нашего государства. Для этого в любом деле ключевым критерием должна быть эффективность. Каждое решение, каждый проект нужно рассматривать, исходя из их пользы для государства, — отметил глава государства.

Фактически речь идет о том, что рост экономики сам по себе уже не рассматривается как конечная цель. Важнее то, насколько результаты этого роста отражаются на благосостоянии граждан через уровень доходов, качество рабочих мест и возможности для накопления капитала.

Именно поэтому в 2026 году Правительство обозначило рост реальных доходов населения одним из ключевых приоритетов экономической политики. По словам Премьер-министра Олжаса Бектенова, сегодня доходы граждан увеличиваются медленнее экономики, поэтому разрабатывается комплекс мер по повышению заработных плат, созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательства и снижению финансовой нагрузки на население.

Одновременно реализуется Программа по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы. Ее приоритетом определено повышение реальных доходов граждан за счет устойчивого экономического роста, контроля инфляции, развития производства и повышения производительности труда. С начала 2026 года также были увеличены социальные выплаты и пенсии.

Экономисты отмечают, что само по себе повышение зарплат еще не гарантирует расширения среднего класса. Для этого необходимы сразу несколько условий: устойчивый рост производительности труда, создание высокооплачиваемых рабочих мест, доступное жилье, качественное образование, снижение инфляционного давления, развитие малого и среднего бизнеса и возможность для семей формировать долгосрочные накопления.

Фото: Kazinform

Поэтому вопрос формирования среднего класса сегодня выходит далеко за рамки статистики о зарплатах. Речь идет о создании условий, при которых семья сможет не только покрывать текущие расходы, но и уверенно планировать свое будущее.

Официальные критерии

Большинство международных организаций определяют средний класс через доход. По методологии ОЭСР к нему относятся люди, чей доход составляет от 75% до 200% медианного дохода страны.

Согласно данным Бюро национальной статистики, медианная заработная плата в Казахстане в первом квартале 2026 года составила 331,5 тысячи тенге. Следовательно, формально к среднему классу можно отнести работников с доходом примерно от 250 до 660 тысяч тенге в месяц.

По мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, статистика показывает лишь положение человека относительно других работников и не отвечает на главный вопрос — насколько устойчиво живет семья.

— Я смотрю на средний класс через запас прочности домохозяйства: способность сохранять привычный уровень жизни после потери части дохода, оплачивать жилье, медицину, образование детей, транспорт, отдых, обслуживать кредиты без перегруза бюджета и иметь финансовую подушку хотя бы на несколько месяцев, — говорит эксперт.

Сколько стоит жизнь в крупных городах

Доход семьи в 500 тысяч тенге выглядит вполне достойным. Однако реальная стоимость жизни в крупных городах быстро корректирует эту оценку. Даже примерный ежемесячный бюджет семьи с одним ребенком в Алматы или Астане может включать:

ипотеку или аренду жилья — 250–450 тыс. тенге;

продукты питания — 100–300 тыс. тенге;

транспорт — 50–100 тыс. тенге;

образование и кружки — 50–150 тыс. тенге;

медицину, одежду, связь и бытовые расходы — еще 100–150 тыс. тенге.

В результате расходы семьи способны превышать миллион тенге в месяц даже без крупных покупок и путешествий.

По оценке эксперта, официальный диапазон среднего класса и реальная финансовая устойчивость сегодня заметно расходятся. Если формально к среднему классу относят граждан с доходами от 250 до 660 тысяч тенге в месяц, то минимальный уровень финансовой устойчивости начинается примерно с 700–900 тысяч тенге на одного взрослого.

При этом для семьи с одним ребенком в крупном городе устойчивый средний класс начинается уже при совокупном доходе домохозяйства в 1,5–2,2 млн тенге в месяц.

— Необходимо разделять личный доход и семейный бюджет. Одна зарплата показывает положение работника на рынке труда, а общий доход домохозяйства — качество жизни семьи. Если ориентироваться на данные ЕНПФ, можно увидеть, что число граждан с существенными накоплениями остается относительно небольшим. Это показывает, насколько ограничен пока слой финансово устойчивых домохозяйств, — считает эксперт.

Фото: nationalbusiness.kz

Таким образом возникает заметный разрыв между статистическим и реальным средним классом. Человек может формально соответствовать критериям среднего класса, но при этом не иметь накоплений и жить от зарплаты до зарплаты.

Что показывают международные сравнения

В развитых странах мира средний класс определяется не только уровнем доходов. Важную роль играют накопления, доступность жилья, качество образования, медицинских услуг и способность семьи сохранять привычный уровень жизни в случае потери работы. Ежемесячный уровень доходов в этих странах существенно выше, чем общемировая статистика:

- США — около $4 500;

- Швейцария — более $7 000;

- Катар — свыше $4 000;

Если сравнивать с соседними странами, Казахстан остается наиболее обеспеченной экономикой Центральной Азии. По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ за 2023–2024 годы, средняя номинальная заработная плата в Казахстане составляет около $817. Для сравнения: в Узбекистане — $438, в Кыргызстане — $411, в Таджикистане — $243.

При этом более высокие доходы не всегда означают столь же значительное преимущество по качеству жизни. В Казахстане выше не только зарплаты, но и расходы населения. Стоимость жилья, услуг и многих потребительских товаров в крупнейших городах страны также высока.

Для оценки благосостояния важно учитывать не только размер зарплаты, но и стоимость жизни, долговую нагрузку и наличие собственного жилья.

По оценке эксперта, реальные ориентиры среднего класса сегодня выглядят следующим образом:

Инфографика: Kazinform

При этом эксперт подчеркивает, что прямое сравнение доходов в долларах не всегда корректно. В Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане выше доля собственного жилья и ниже стоимость жизни. Поэтому семья с меньшим доходом может чувствовать себя не менее устойчиво, чем семья в Казахстане.

Цена статуса

Самое интересное заключается в том, что самоощущение людей нередко расходится с официальной статистикой. По различным опросам, к среднему классу себя относят до 60% казахстанцев.

Причина проста: люди сравнивают себя не со статистическими показателями, а со своим ближайшим окружением.

— Человек относит себя к среднему классу через сравнение с коллегами, родственниками, соседями и друзьями. Если окружение живет примерно одинаково, средний класс начинает восприниматься как массовая категория даже при ограниченной финансовой устойчивости. Статус считывается через наблюдаемые признаки — квартиру, автомобиль, отпуск, образование детей, технику. Социальные сети сделали это сравнение постоянным и заметно повысили цену удержания привычного статуса, — говорит Эльдар Шамсутдинов.

Нередко стремление соответствовать привычному уровню потребления приводит к росту долговой нагрузки.

И здесь возникает одна из главных проблем: внешнее благополучие часто поддерживается за счет кредитов. Ипотека, автокредиты и рассрочки стали привычной частью повседневной жизни.

— Кредит становится способом не выпадать из своей социальной группы. Покупка дает быстрый психологический эффект, а будущие платежи воспринимаются легче, чем сегодняшняя потеря привычного статуса. Поэтому рассрочка, необеспеченные займы и ипотека часто выглядят как нормальная часть городской жизни, хотя именно они снижают устойчивость семьи при возникновении финансовых рисков, — отмечает эксперт.

Поэтому семья с доходом в миллион тенге и долгами на полмиллиона живет совсем иначе, чем семья с таким же доходом, но собственной квартирой и накоплениями.

Коллаж: Kazinform / Nano Banana

Новый портрет среднего класса

Казахстанская экономика имеет еще одну особенность — помимо официальной зарплаты часть людей получают доходы от подработок, аренды недвижимости, семейного бизнеса или сезонной занятости. Из-за этого официальная статистика не всегда отражает реальные доходы домохозяйств.

Кроме того, в Центральной Азии сохраняется сильный институт семейной поддержки. Родители помогают детям с первоначальным взносом по ипотеке, взрослые дети поддерживают родителей, родственники участвуют в крупных расходах. Это формирует дополнительный уровень устойчивости, который также не отражается в официальной статистике.

Долгое время принадлежность к среднему классу связывали прежде всего с уровнем доходов, наличием автомобиля или собственной квартиры. Однако современные экономические реалии постепенно меняют эти критерии. Возможность оплачивать образование детей, лечение и отдых, обслуживать кредиты без чрезмерной нагрузки и формировать накопления становится более важным показателем благополучия, чем сама сумма заработка.

Поэтому главный вопрос для современного казахстанца звучит уже не «сколько ты зарабатываешь», а «насколько долго ты сможешь сохранять свой образ жизни, если доход внезапно сократится».

Расширение числа финансово устойчивых семей во многом определяет темпы экономического развития, уровень социальной стабильности и успешность курса на построение Справедливого Казахстана.

Ранее мы писали о том, почему казахстанцы продолжают ощущать рост расходов при замедлении инфляции.