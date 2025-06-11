Юные казахстанцы получили $13,34 млн по программе «Национальный фонд — детям»
По отчетным данным, на 1 июня 2025 года с 1 февраля 2024 года исполнено 108 694 заявления на сумму 13,34 млн долларов США — средства были переведены уполномоченным оператором для зачисления на банковские счета заявителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на ЕНПФ.
Из них 64 325 заявлений на сумму 7,95 млн долларов исполнено для улучшения жилищных условий, 44 369 заявлений на сумму 5,38 млн долларов — на оплату образования. Напомним, что получатель целевых накоплений имеет право использовать всю сумму либо её часть. Неиспользованный остаток хранится на целевом накопительном счёте.
Наиболее востребованными направлениями использования средств в рамках улучшения жилищных условий стали: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 62 749 заявлений на сумму 7,77 млн долларов США), внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища — 496 заявлений на сумму 57,78 тыс. долларов США, приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) — 407 заявлений на сумму 44,69 тыс. долларов США.
Самыми популярными целями в рамках оплаты образования стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 39 065 заявлений на сумму 4,79 млн долларов США), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 3 935 заявлений на сумму 437,15 тыс. долларов США), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 1 113 заявлений на сумму 122,91 тыс. долларов США).
В ЕНПФ напомнили, что согласно программе «Нацфонд — детям» 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми-гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее. За 2023 год всем получателям ЦН начислено по 100,52 долларов США, за 2024 год — по 129,38 долларов США. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют 100,52 долларов США, родившегося в 2007 году — 232,94 доллара США.
Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.
Напомним, программа официально стартовала 1 января 2024 года.