Юные казахстанцы получили $13,34 млн по программе «Национальный фонд — детям»

Из них 64 325 заявлений на сумму 7,95 млн долларов исполнено для улучшения жилищных условий, 44 369 заявлений на сумму 5,38 млн долларов — на оплату образования. Напомним, что получатель целевых накоплений имеет право использовать всю сумму либо её часть. Неиспользованный остаток хранится на целевом накопительном счёте.

Наиболее востребованными направлениями использования средств в рамках улучшения жилищных условий стали: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 62 749 заявлений на сумму 7,77 млн долларов США), внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища — 496 заявлений на сумму 57,78 тыс. долларов США, приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) — 407 заявлений на сумму 44,69 тыс. долларов США.

Самыми популярными целями в рамках оплаты образования стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 39 065 заявлений на сумму 4,79 млн долларов США), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 3 935 заявлений на сумму 437,15 тыс. долларов США), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 1 113 заявлений на сумму 122,91 тыс. долларов США).

В ЕНПФ напомнили, что согласно программе «Нацфонд — детям» 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми-гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее. За 2023 год всем получателям ЦН начислено по 100,52 долларов США, за 2024 год — по 129,38 долларов США. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют 100,52 долларов США, родившегося в 2007 году — 232,94 доллара США.

Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.

Напомним, программа официально стартовала 1 января 2024 года.