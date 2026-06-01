Юные гости Акорды рассказали о своих впечатлениях

В Международный день защиты детей 100 школьников из разных регионов Казахстана посетили Акорду. После экскурсии по резиденции Президента ребята поделились своими впечатлениями, передает корреспондент агентства Kazinform.

Среди гостей был ученик 7 класса из города Текели области Жетысу, победитель республиканского конкурса «Зерде» Кирилл Мукоедов.

— Я попал в Астану благодаря тому, что занял призовое место в конкурсе «Зерде». Акорда мне очень сильно понравилась. Больше всего впечатлил Мраморный зал. Раньше я вообще не думал, что когда-нибудь окажусь здесь, поэтому очень рад, что попал в Акорду, — рассказал школьник.

Своими эмоциями поделился и Бейбарыс Бактыбаев из Уральска.

— Я приехал с запада Казахстана, из города Уральска. В Акорде я впервые. Мне здесь очень понравилось — это большое, очень красивое место. Сегодня мы посетили и осмотрели много залов. Больше всего мне понравилась библиотека Президента. Она очень большая, в ней много интересных книг, — отметил он.

Особым моментом программы стало выступление учащегося школы жыршы-сказителей «Ер Едіге» из Актобе Султана Карагула. В марте этого года он вместе с другими воспитанниками школы вошел во Всемирную книгу рекордов стран Азии и Африки. В течение суток 36 школьников по очереди исполняли казахские героические эпосы и произведения жырау. В саду Акорды он исполнил кюй для участников экскурсии.

— Сегодня я впервые приехал в Акорду. Посещение резиденции Президента было одной из моих детских мечт. Сейчас я стою перед Акордой и очень рад, что моя мечта сбылась. В честь этого я исполнил кюй в саду резиденции, — поделился Султан.

Напомним, в День защиты детей 100 школьников со всех регионов страны посетили Акорду. Для ребят организовали экскурсию по залам резиденции, рассказали об истории здания и показали ключевые помещения, где проходят важные государственные мероприятия.