Дети в Акорде: что показали школьникам в резиденции Президента

В честь Международного дня защиты детей, 1 июня, учащиеся из разных регионов страны посетили резиденцию Президента Казахстана — Акорду. Для многих из них эта поездка стала первой возможностью увидеть главное здание страны изнутри. Своими впечатлениями ребята поделились с корреспондентом агентства Kazinform.

В этот день в Акорде звучали не официальные речи, а детские голоса. 100 школьников из разных регионов страны собрались у резиденции Президента. Среди них — победители олимпиад и конкурсов, отличники учебы, юные спортсмены, музыканты и активисты.

Несмотря на юный возраст и внушительный список достижений, перед началом экскурсии ребята заметно волновались. Многие впервые приехали в Астану, а возможность побывать в Акорде стала для них особенным событием. Одни делились ожиданиями от предстоящей экскурсии, другие с интересом рассматривали величественное здание, а кто-то уже гадал, что ему удастся увидеть внутри.

Одним из участников стал 11-летний Руслан Шолленбергер из Жезказгана — победитель республиканского вокального конкурса «Жұлдыз болғым келеді».

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Я приехал из Жезказгана. Закончил 5 класс, сейчас перехожу в 6-й. Когда мне сказали, что я поеду в Астану и смогу побывать в Акорде. Я очень обрадовался. Потом мне объяснили, что это место, где работает Президент. Мне стало еще интереснее. Раньше я видел Акорду только по телевизору, поэтому очень ждал эту поездку и немного волновался, — рассказал Руслан.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Школьники посетили Восточный, Мраморный, Торжественный и Купольный залы, где проходят официальные встречи и переговоры, побывали в библиотеке Главы государства и прогулялись по саду.

Детям рассказали об истории строительства здания, его особенностях и интересных фактах, связанных с проводимыми здесь мероприятиями. Школьники внимательно слушали экскурсовода, задавали вопросы и с интересом рассматривали интерьеры.

— Больше всего меня впечатлили территория и расположение Акорды. Когда мы подошли к зданию, оно показалось очень большим и красивым. Вокруг была охрана, все выглядело серьезно и торжественно. Поэтому сначала я немного волновался, а потом уже с интересом рассматривал залы и другие помещения, — говорит Даниил Извеков из Костаная.

Фото: Акорда

Особое впечатление на школьников произвели именно залы. Там, где обычно проходят официальные встречи и мероприятия, у школьников появилась возможность на несколько минут почувствовать себя участниками международных переговоров. С интересом занимая места за большим столом, они представляли, как обсуждаются важные вопросы и принимаются решения.

— Мне очень понравилась Акорда. Здание большое и красивое. Мы увидели кабинет Главы государства и залы, где проходят важные встречи. Больше всего мне запомнился Восточный зал. Здесь очень красиво, — поделилась своими впечатлениями отличница учебы Виталина Риберг.

Не меньшее впечатление на школьников произвела библиотека Президента. Особый интерес к ней проявили братья-двойняшки Арлан и Аслан Айткалиевы — авторы сказки для младших школьников «Гарольд и Ларабелль. Королевство книг».

Фото: Акорда

По словам мальчиков, над книгой они работали больше года. Издание вышло на нескольких языках и рассказывает о дружбе, знаниях и добрых поступках.

— Мы хотели показать детям, что нужно стремиться к знаниям, больше читать и изучать языки. Книга учит добру и помогает поверить в свои силы, — рассказали братья.

Узнав о предстоящей поездке, они решили привезти один экземпляр своей книги в подарок Главе государства.

После прогулки по территории резиденции для школьников организовали небольшой сладкий стол. Ребята с удовольствием пробовали мороженое, угощения и напитки.

Фото: Акорда

Здесь же ребят ожидала встреча с министром просвещения Жулдыз Сулейменовой. Она поздравила школьников с Международным днем защиты детей, окончанием учебного года и началом летних каникул. Участники экскурсии смогли задать вопросы и сделать памятные фотографии.

Завершилась экскурсия вручением памятных подарков от имени Президента, которые стали для школьников еще одним приятным напоминанием о поездке в Акорду.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей.