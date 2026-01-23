Юлия Путинцева при поддержке трибун установила личный рекорд на Australian open

23 января на кортах Мельбурна завершился теннисный матч между 94-й ракеткой мира Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан, и 112-й ракеткой мира турчанкой Зейнеп Соимез.

Встреча между соперницами носила принципиальный характер, и для выявления победительницы понадобилось сыграть три сета. В первом сильнее была Путинцева, во втором — Сонмез, решающий сет остался за Юлией — 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

За игру Путинцева сделала 2 эйса, совершила одну двойную ошибку, выиграла 6 из 13 брейк-поинтов и взяла 12 геймов на своей подаче.

В четвертом круге Australian open Путинцева сыграет с победительницей пары Жасмин Паолини (Италия) — Ива Йович (США).

Отметим, что выход в четвертый круг для Путинцевой — личный рекорд, ранее ее лучшим достижением на данном турнире Большого шлема было участие в третьем круге соревнований (4 раза).

Примечательно, что Путинцеву активно поддерживали казахстанские болельщики с флагами страны. Как рассказали в Федерации тенниса Казахстана, на трибунах было 20

казахстанских фанатов, проживающих в Австралии, которые пришли при поддержке Федерации на матчи, чтобы поболеть за спортсменку-соотечественницу.

Отметим, что в одиночных разрядах на Australian open из казахстанцев также продолжают выступления Александр Бублик и Юлия Путинцева, а вот Александр Шевченко и Зарина Дияс покинули турнир после поражений.