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Юбилейная медаль «30 лет Независимости РК» вручена мэру Аммана

Автор:  
Арсен Утешев
10 Марта 2022, 21:37
Юбилейная медаль «30 лет Независимости РК» вручена мэру Аммана

АММАН. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов встретился с мэром иорданской столицы Юсефом аш-Шауариба и вручил от имени Президента Касым-Жомарта Токаева юбилейную медаль в честь 30-летия Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил посол, иорданский градоначальник награжден медалью «30 лет Независимости Республики Казахстан» в знак признания значительного вклада в развитие казахстанско-иорданских отношений.

По время встречи, состоявшейся в четверг, мэру Аммана также было передано поздравительное послание акима Нур-Султана Алтая Кульгинова по случаю прошедшего 2 марта «Дня города Амман». Помимо поздравлений, в письме отражена заинтересованность дальнейшего углубления многопланового сотрудничества между двумя городами-побратимами.

Пользуясь случаем, А. Туматов пригласил мэра иорданской столицы посетить Нур-Султан для установления более тесных контактов и ознакомления с реализованными в Казахстане прорывными проектами, такими как центры обслуживания населения.

В свою очередь, Ю. аш-Шауариба выразил готовность и дальше вносить свою лепту в продвижение двусторонних контактов, которые он характеризовал положительной динамикой развития и наличием значительного числа перспективных направлений.

Соглашение об установлении побратимских отношений между акиматом Нур-Султана и муниципалитетом Аммана подписано в ноябре 2005 года. С тех пор между обеими столицами ведется обмен опытом и наработками в области урбанистического развития. Сотрудничество также сопровождалось взаимными визитами казахстанских и иорданских столичных градоначальников.

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Внешняя политика Казахстана   Иордания   30 лет Независимости   Сотрудничество  
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