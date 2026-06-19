ЮАР ушла от поражения в матче с Чехией на чемпионате мира по футболу

Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Матч группы А завершился со счетом 1:1.

Чешская команда вышла вперед уже на шестой минуте встречи благодаря точному удару Садилека. Долгое время сборная Чехии удерживала минимальное преимущество, однако в конце матча южноафриканцы сумели восстановить равновесие. На 83-й минуте Тебого Мокоэна реализовал пенальти и принес своей команде ничью.

Чемпионат мира-2026. Группа А. Второй тур

Чехия — ЮАР — 1:1

Голы: Садилек, 6 — Мокоэна, 83 (пенальти).

Для обеих сборных этот матч стал вторым на турнире. В стартовом туре Чехия уступила Южной Корее со счетом 1:2, а ЮАР проиграла Мексике — 0:2.

После двух туров команды набрали первые очки на чемпионате мира, однако их шансы на выход в плей-офф по-прежнему остаются под вопросом.

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