ЮАР рассмотрит закон об экспроприации, вызвавший спор с США

Начался судебный процесс, оспаривающий новый закон Южной Африки, позволяющий правительству изымать частные земли, который стал причиной напряженности в отношениях с администрацией Трампа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News .

Власти США считают, что закон будет использоваться для захвата земель у белых фермеров и станет одной из причин прекращения американской финансовой помощи Южной Африке, а также введения высоких торговых пошлин в отношении африканской страны.

Правительство Южной Африки считает, что норма будет направлена на повышение продуктивности неиспользуемых земель.

Закон позволяет правительству Южной Африки экспроприировать (принудительно лишить собственника его имущества или прав, забрав их в пользу государства или общества — прим.ред.) землю у частных лиц, если это отвечает общественным интересам, а также допускает экспроприацию без выплаты компенсации, если переговоры о разумном урегулировании не увенчаются успехом. При этом власти африканской страны заявляют, что закон не допускает произвольного изъятия земли.

Закон об экспроприации был подписан президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в прошлом году в рамках усилий правительства по решению проблем, связанных с экономическим неравенством, возникшим в результате многолетнего правления белого меньшинства в Южной Африке, завершившегося в 1994 году.

Фото: stena.ee

Фермеры-африканеры являются потомками голландских и других европейских колониальных поселенцев, которые впервые прибыли в страну более 300 лет назад. Администрация Трампа предложила убежище африканерам, которые заявляют о преследованиях.

Ранее сообщалось, что ЮАР ответила на угрозу Трампа исключить страну из саммита G20.