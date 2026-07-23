Ясмина Исламова завоевала бронзу ЧА по артистическому плаванию в Таиланде

Казахстанка Ясмина Исламова завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии по артистическому плаванию в Бангкоке (Таиланд), передает Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.

Спортсменка завоевала награду в дисциплине «произвольное соло» среди женщин, продемонстрировав уверенное выступление и высокий уровень мастерства. По итогам соревнований Исламова вошла в тройку сильнейших участниц континентального первенства.

Бронзовая медаль чемпионата Азии стала очередным успешным результатом для казахстанской школы артистического плавания, которая продолжает развиваться и добиваться высоких результатов на международной арене.

Чемпионат Азии в Бангкоке собрал сильнейших молодых спортсменов континента, которые разыгрывают медали в различных дисциплинах артистического плавания. Казахстанская сборная продолжает участие в турнире и сохраняет шансы пополнить медальную копилку новыми наградами.

Ранее казахстанские биатлонисты выиграли 27 медалей на летнем чемпионате Азии. Также казахстанские каратисты выиграли золото и серебро престижного турнира в Японии.