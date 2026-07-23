KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Ясмина Исламова завоевала бронзу ЧА по артистическому плаванию в Таиланде

    Казахстанка Ясмина Исламова завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии по артистическому плаванию в Бангкоке (Таиланд), передает Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.

    Ясмина Исламова завоевала бронзу ЧА по артистическому плаванию в Таиланде
    Фото: НОК РК

    Спортсменка завоевала награду в дисциплине «произвольное соло» среди женщин, продемонстрировав уверенное выступление и высокий уровень мастерства. По итогам соревнований Исламова вошла в тройку сильнейших участниц континентального первенства.

    Бронзовая медаль чемпионата Азии стала очередным успешным результатом для казахстанской школы артистического плавания, которая продолжает развиваться и добиваться высоких результатов на международной арене.

    Чемпионат Азии в Бангкоке собрал сильнейших молодых спортсменов континента, которые разыгрывают медали в различных дисциплинах артистического плавания. Казахстанская сборная продолжает участие в турнире и сохраняет шансы пополнить медальную копилку новыми наградами.

    Ранее казахстанские биатлонисты выиграли 27 медалей на летнем чемпионате Азии. Также казахстанские каратисты выиграли золото и серебро престижного турнира в Японии.

    Спорт Плавание Бронза спортсмены Казахстана Чемпионат Азии
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор