Ящерицы и летучие мыши тормозят строительство небоскреба в Берлине
Берлин столкнулся с необычным конфликтом между нехваткой жилья и сохранением видов. Как сообщает газета Bild, маленькая ящерица может затормозить строительство первого в столице жилого небоскреба, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.
Башню высотой 167 метров с более чем тысячей квартир планируется возвести на улице Warschauer Brücke. Однако прямо рядом со стройплощадкой обитает строго охраняемый вид — песчаная ящерица. Эксперты подсчитали, что будущая постройка затенит значительную часть ее ареала обитания. Речь идет о более чем 1300 квадратных метрах площади, куда в будущем будет попадать меньше солнца.
Пострадают и летучие мыши
Это проблема для теплолюбивых животных. Для того чтобы проект все же был реализован, планируется принять обширные меры защиты. По данным газеты Bild, ограждение из ПВХ-пленки, закопанное в землю на глубину 20 сантиметров, будет держать животных подальше от строительной площадки. Также будут созданы зоны замещения с песком и валежником.
Не последнюю роль играют и другие виды животных: рано утром и вечером стройка должна временно останавливаться, а в сумерках кранам вообще запрещено передвигаться. Причина — летучие мыши, которые охотятся именно в это время и не должны сталкиваться с машинами.
Даже бобры играют свою роль: чтобы предотвратить их проникновение на строительную площадку, ее необходимо постоянно охранять, поскольку они живут всего в нескольких сотнях метров.
Несмотря на необходимость защиты видов, некоторые политики призывают уделять больше внимания жилищному строительству. В связи с ростом арендной платы и нехваткой жилой площади растет интерес к ускоренному строительству. Отвечая на вопрос Bild, Ян-Марко Лучак, представитель парламентской фракции ХДС/ХСС по вопросам строительной политики, подчеркнул, что в Берлине не хватает «тысяч квартир».
— В результате арендная плата повышается, а очереди на просмотр квартир становятся все длиннее и длиннее. Нам нужно больше строить доступного жилья, и это должно стать абсолютным приоритетом. После миллионов лет успешной эволюции песчаная ящерица обязательно найдет дорогу к пригревающему солнцу без какого-либо официального разрешения, — говорит Лучак.