Ящерицы и летучие мыши тормозят строительство небоскреба в Берлине

Башню высотой 167 метров с более чем тысячей квартир планируется возвести на улице Warschauer Brücke. Однако прямо рядом со стройплощадкой обитает строго охраняемый вид — песчаная ящерица. Эксперты подсчитали, что будущая постройка затенит значительную часть ее ареала обитания. Речь идет о более чем 1300 квадратных метрах площади, куда в будущем будет попадать меньше солнца.

Пострадают и летучие мыши

Это проблема для теплолюбивых животных. Для того чтобы проект все же был реализован, планируется принять обширные меры защиты. По данным газеты Bild, ограждение из ПВХ-пленки, закопанное в землю на глубину 20 сантиметров, будет держать животных подальше от строительной площадки. Также будут созданы зоны замещения с песком и валежником.

Не последнюю роль играют и другие виды животных: рано утром и вечером стройка должна временно останавливаться, а в сумерках кранам вообще запрещено передвигаться. Причина — летучие мыши, которые охотятся именно в это время и не должны сталкиваться с машинами.

Даже бобры играют свою роль: чтобы предотвратить их проникновение на строительную площадку, ее необходимо постоянно охранять, поскольку они живут всего в нескольких сотнях метров.

Несмотря на необходимость защиты видов, некоторые политики призывают уделять больше внимания жилищному строительству. В связи с ростом арендной платы и нехваткой жилой площади растет интерес к ускоренному строительству. Отвечая на вопрос Bild, Ян-Марко Лучак, представитель парламентской фракции ХДС/ХСС по вопросам строительной политики, подчеркнул, что в Берлине не хватает «тысяч квартир».