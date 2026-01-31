Я сам буду лично заниматься этим проектом — Олжас Бектенов о «Долине ЦОДов»

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область проверил исполнение поручений Президента по реализации проекта «Долина ЦОДов» на базе Экибастузского энергоузла.

Для создания специальной зоны, где будут размещены вычислительная инфраструктура, облачные сервисы и мощности для работы с ИИ, определен земельный участок площадью 200 га в районе Экибастузской ГРЭС-1 с возможностью увеличения территории до свыше 1300 га в будущем.

— По поручению Президента мы начинаем реализацию масштабного инфраструктурного проекта «Долина ЦОДов». Это даст серьезный импульс развитию высокотехнологичного сектора экономики. Всем госорганам и ответственным организациям необходимо отработать с максимальной отдачей и эффективностью для получения результата, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководителю Правительства был представлен дизайн-проект «Долины ЦОДов». О ходе проводимых работ доложили заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, аким Павлодарской области Асаин Байханов, председатель АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

Экосистема «Долины ЦОДов» будет создана на базе энергетических мощностей Экибастузского энергоузла. Концепцией заложено поэтапное развитие объекта с четко зафиксированными параметрами ввода мощностей и использованием уже построенной энергетической инфраструктуры. В рамках проекта предусмотрено строительство линий электропередач протяженностью 15 км и инфраструктуры понижающих подстанций мощностью 300 МВт с расширением в перспективе до 1 ГВт. Проектом предусмотрено создание 500 высококвалифицированных новых рабочих мест в области энергетики, эксплуатации вычислительных мощностей, ИИ и др. В этой связи упор делается на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов.

Отдельное внимание уделено созданию условий для инвесторов в виде инфраструктуры, тарифообразования и налоговых преференций по принципу специальных экономических зон. Прогнозируемый объем инвестиций в проект — порядка $30 млрд. На сегодня ведутся переговоры с крупными международными компаниями.

Премьер-министр отметил стратегическое значение «Долины ЦОДов» в контексте развития цифровой экономики Казахстана. Министерствам искусственного интеллекта и цифрового развития, энергетики, акимату Павлодарской области совместно с АО «Казахтелеком» поручено обеспечить все необходимые условия и инфраструктуру для ускоренной реализации проекта.

— Это индустрия будущего. Важно использовать наши конкурентные преимущества. Все предпосылки для проекта есть — электроэнергия, климат, транскаспийский кабель. Поэтому внесите все решения, которые необходимо принять и вперед, без лишней бюрократии. Я сам буду лично заниматься этим проектом. Мы должны в максимально сжатые сроки быстро пройти весь этот путь и работать, заключая контракты и поставляя мощности для мировых компаний, — подчеркнул Олжас Бектенов.

О том, что Экибастуз станет пилотной локацией проекта «Долина центра обработки данных», мы писали ранее.