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    Ярмарка фермерской продукции пройдет в Астане 18 и 19 июля

    В эти выходные, 18–19 июля, в Астане состоится сельскохозяйственная ярмарка, где жители смогут приобрести свежую продукцию фермеров со всего Казахстана по доступным ценам, передает Kazinform со ссылкой на столичный акимат. 

    Ярмарка фермерской продукции пройдет в Астане 18 и 19 июля
    Фото: акимат Астаны

    На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

    — Мероприятие будет проходить 18 и 19 июля с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б. Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия, — сообщили в акимате Астаны. 

    Напомним, в Казахстане улучшат водообеспечение 200 тысяч га орошаемых земель к концу 2026 года. Также сообщалось, что в Казахстане замедлился рост цен на социально значимые продукты в четыре раза.

    Фермеры Сельхозпродукция Астана Акимат Продукты Общество
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор