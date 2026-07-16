Ярмарка фермерской продукции пройдет в Астане 18 и 19 июля

В эти выходные, 18–19 июля, в Астане состоится сельскохозяйственная ярмарка, где жители смогут приобрести свежую продукцию фермеров со всего Казахстана по доступным ценам, передает Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

— Мероприятие будет проходить 18 и 19 июля с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б. Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия, — сообщили в акимате Астаны.

Напомним, в Казахстане улучшат водообеспечение 200 тысяч га орошаемых земель к концу 2026 года. Также сообщалось, что в Казахстане замедлился рост цен на социально значимые продукты в четыре раза.