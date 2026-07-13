Рост цен на социально значимые продукты замедлился в четыре раза в Казахстане

В июне 2026 года годовая инфляция составила 10,3%, снизившись с 10,4% месяцем ранее, передает Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

Итоги инфляции за июнь, динамика цен на продовольственные товары и дополнительные меры по дальнейшей стабилизации цен рассмотрены на совещании под председательством первого вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан Айжан Бижановой.

При этом сохраняется устойчивая тенденция замедления продовольственной инфляции. В годовом выражении она снизилась до 10,4% против 10,7% в мае. Месячный рост цен на продовольственные товары составил 0,6%, что значительно ниже уровня июня прошлого года (0,9%).

Особое внимание было уделено динамике цен на социально значимые продовольственные товары. По итогам июня индекс цен на СЗПТ составил 0,4%. Основной вклад в его формирование внесла плодоовощная продукция. Рост цен носил сезонный характер и был обусловлен поступлением на рынок ранней плодоовощной продукции нового урожая, а также импортозависимостью отдельных позиций нерегулируемого сегмента рынка в межсезонный период. Вместе с тем по мере увеличения объемов отечественной продукции внутренний рынок активно насыщается свежими овощами и фруктами нового урожая, что уже способствует стабилизации цен и создает предпосылки для их дальнейшего снижения.

Уже с начала июля ценовая ситуация по плодоовощной продукции начала стабилизироваться, что формирует отрицательный вклад в индекс цен на СЗПТ текущего месяца. С начала июля индекс цен на СЗПТ уже сложился со снижением на 0,1%. За первые две недели июля цены на огурцы снизились на 14,5%, помидоры — на 12,3%, морковь — на 2,0%, яблоки — на 0,2%.

Рост цен на баранину в июне наблюдался лишь в отдельных регионах — области Жетысу, Актюбинской области и области Улытау. Дополнительное влияние оказывает высокий внешний спрос. За пять месяцев текущего года экспорт баранины увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,6 тыс. тонн.

Одновременно сохраняется высокий экспортный потенциал по конине. За январь–май экспортировано 113 тонн, что практически соответствует объему экспорта за весь 2025 год.

При этом экспортная политика не влияет на обеспечение внутреннего рынка. Рассматриваемые Правительством меры по привлечению импортной мясной продукции направлены исключительно на обеспечение потребностей перерабатывающих предприятий и сектора HoReCa, что позволит сохранить дополнительные объемы отечественной продукции для внутреннего потребления.

По состоянию на 8 июля рост цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 1,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы роста цен замедлились более чем в четыре раза — с 7,6% до 1,9%.

Для закрепления положительной динамики Правительство продолжает реализацию комплекса мер по насыщению внутреннего рынка.

В частности, прорабатывается расширение механизма «зеленого коридора» для импорта овощей и фруктов, не входящих в перечень социально значимых продовольственных товаров. Дополнительные меры направлены на увеличение предложения продукции на внутреннем рынке и дальнейшее сдерживание продовольственной инфляции.

Особое внимание уделено проведению сельскохозяйственных ярмарок. Учитывая, что летний период является наиболее активным сезоном реализации отечественной плодоовощной продукции, регионам поручено максимально использовать этот потенциал для насыщения внутреннего рынка.

— Сегодня важно не упустить сезонный фактор. Необходимо увеличить количество сельскохозяйственных ярмарок и обеспечить прямой доступ населения к продукции отечественных производителей. С начала года уже проведено 4 149 ярмарок, однако до конца летнего периода необходимо организовать еще не менее 1,5 тысячи ярмарок, — отметила Айжан Бижанова.

Также рассматривается возможность привлечения импортной мясной продукции для обеспечения потребностей перерабатывающих предприятий и сектора HoReCa.

— По итогам июня мы наблюдаем устойчивое замедление продовольственной инфляции. Наша задача — максимально эффективно использовать сезон поступления отечественной продукции для дальнейшего снижения цен и закрепления положительной динамики. Одновременно необходимо своевременно реагировать на локальные риски по отдельным товарным позициям и обеспечивать достаточное предложение продукции на внутреннем рынке, — подчеркнула Айжан Бижанова.

По итогам совещания акиматам поручено усилить работу по насыщению внутреннего рынка, обеспечить соблюдение законодательства в сфере ценообразования, увеличить количество сельскохозяйственных ярмарок и принять дополнительные меры по недопущению необоснованного роста цен.

Отдельным инструментом стабилизации цен остается обеспечение регионов удешевленным зерном для производства социального хлеба. По поручению заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина продолжается реализация механизма поставок зерна через АО «Продовольственная контрактная корпорация».

На реализацию программы предусмотрен 1 млрд тенге. Первоначальная потребность регионов составила 100 тыс. тонн удешевленного зерна. Договоры уже заключили Актюбинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская и Туркестанская области, а также город Астана. Мангистауская область завершает процедуру подписания соответствующего договора.