Яркий образ Асанали Ашимова навсегда останется в памяти народа - Касым-Жомарт Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Народного артиста, Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимова.

— Асанали Ашимов, посвятивший всю свою жизнь служению театру и кино, внес неоценимый вклад в расширение горизонтов отечественной культуры. Выдающийся артист талантливо воплотил множество ярких образов и по праву завоевал искреннее признание широкой зрительской аудитории. Незабываемое наследие оставил Асанали Ашимов как выдающийся мастер сцены и кинорежиссер. Он воспитал целую плеяду молодых артистов и сыграл огромную роль в сохранении духовной преемственности поколений. Яркий образ Асанали Ашимова, в течение всего творческого пути отстаивавшего высокие идеалы искусства, навсегда останется в памяти нашего народа, — говорится в телеграмме.