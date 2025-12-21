РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:52, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Яркий образ Асанали Ашимова навсегда останется в памяти народа - Касым-Жомарт Токаев

    Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким Народного артиста, Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимова, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Асанали Ашимов
    Фото: Kazinform

    Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Народного артиста, Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимова.

    — Асанали Ашимов, посвятивший всю свою жизнь служению театру и кино, внес неоценимый вклад в расширение горизонтов отечественной культуры. Выдающийся артист талантливо воплотил множество ярких образов и по праву завоевал искреннее признание широкой зрительской аудитории. Незабываемое наследие оставил Асанали Ашимов как выдающийся мастер сцены и кинорежиссер. Он воспитал целую плеяду молодых артистов и сыграл огромную роль в сохранении духовной преемственности поколений. Яркий образ Асанали Ашимова, в течение всего творческого пути отстаивавшего высокие идеалы искусства, навсегда останется в памяти нашего народа, — говорится в телеграмме.

    Как сообщалось ранее, легендарный актер и режиссер Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни.

    Теги:
    Акорда Соболезнования Президент Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают