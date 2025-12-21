Легендарный актер и режиссер Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни

Информацию о кончине Асанали Ашимова подтвердили Kazinform в пресс-службе Драмтеатра имени Ауэзова. О причинах безвременной кончины Народного артиста СССР, актера, режиссера, сценариста и педагога не сообщается.

Асанали Ашимов родился 8 мая 1937 года в Жамбылской области. Окончил театральный институт, работал в Казахском драматическом театре им. Ауэзова, снялся во множестве знаковых фильмов (включая «Конец атамана», «Транссибирский экспресс»), был Героем Труда Казахстана (2017).

Его жизнь и творчество оставили огромный след в культуре Казахстана. Асанали Ашимов дебютировал в студенческие годы в фильме «Ботагоз» (1958) по повести Сабита Муканова, где сыграл роль Кенжетая. Его партнершей была тоже дебютантка Гульфайрус Исмаилова, позже ставшая известным театральным художником. После ряда проходных ролей актер запомнился в роли коварного Бекежана в кинодраме по казахскому эпосу «Кыз-Жибек» (режиссёр Султан-Ахмет Ходжиков, 1970).

Тогда же он получил главную роль в фильме Шакена Айманова «Конец атамана» по сценарию Андрея Михалкова-Кончаловского. Фильм имел большой успех. Только в 1972 году его просмотрело 30 млн зрителей. Лента положила начало целой тетралогии о чекисте Чадьярове, который стал визитной карточкой актёра.

