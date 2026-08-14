Яркий мурал «Таңсәрі» украсил фасад многоэтажки в Астане

На фасаде жилого комплекса «Кен дала» в Астане завершили работу над масштабным муралом «Таңсәрі». Яркая художественная композиция украсила здание по адресу проспект Туран, 58, передает Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

Мурал создан по инициативе акимата города Астаны и Центра урбанистики.

Фото: акимат Астаны

— В казахской культуре «таңсәрі» символизирует начало нового этапа, надежду и обновление. Художественная работа отражает гармонию городской архитектуры и природы, придавая пространству новый визуальный акцент, — сообщили в акимате Астаны.

Фото: акимат Астаны

В основе композиции — яркие полевые цветы, которые оживляют строгую архитектуру современного города. Они словно прорастают вдоль фасада здания, добавляя городской среде природные мотивы.

Фото: акимат Астаны

Отмечается, что над созданием мурала работали команды Центров урбанистики Астаны и Караганды совместно с художниками AirG.

Ранее сообщалось, что в Астане появился новый мурал с символикой мечты.