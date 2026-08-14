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    Яркий мурал «Таңсәрі» украсил фасад многоэтажки в Астане

    На фасаде жилого комплекса «Кен дала» в Астане завершили работу над масштабным муралом «Таңсәрі». Яркая художественная композиция украсила здание по адресу проспект Туран, 58, передает Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    Яркий мурал «Таңсәрі» украсил фасад многоэтажки в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Мурал создан по инициативе акимата города Астаны и Центра урбанистики.

    Яркий мурал «Таңсәрі» украсил фасад многоэтажки в Астане
    Фото: акимат Астаны

    — В казахской культуре «таңсәрі» символизирует начало нового этапа, надежду и обновление. Художественная работа отражает гармонию городской архитектуры и природы, придавая пространству новый визуальный акцент, — сообщили в акимате Астаны.

    Яркий мурал «Таңсәрі» украсил фасад многоэтажки в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В основе композиции — яркие полевые цветы, которые оживляют строгую архитектуру современного города. Они словно прорастают вдоль фасада здания, добавляя городской среде природные мотивы.

    Яркий мурал «Таңсәрі» украсил фасад многоэтажки в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Отмечается, что над созданием мурала работали команды Центров урбанистики Астаны и Караганды совместно с художниками AirG.

    Ранее сообщалось, что в Астане появился новый мурал с символикой мечты.

    Урбанистика Астана Акимат Художники
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор