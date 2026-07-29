Новый мурал с символикой мечты появился в Астане
В Астане появился новый городской мурал «Арманың асқақ болсын!», посвященный стремлению человека к мечте, покорению новых вершин и расширению собственных возможностей, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.
Новый городской мурал «Арманың асқақ болсын!» разместили по адресу — улица Болекпаева, 13.
— Самолет на мурале выступает символом не только путешествий, но и внутренней трансформации человека, а также его готовности принимать смелые решения. В свою очередь, цветущие деревья означают, что в основе любого успеха лежат развитие и непрерывный поиск. Это произведение не только украшает городское пространство, но и призывает жителей и гостей столицы ставить перед собой высокие цели, верить в свою мечту и стремиться к новым возможностям, — отметили в акимате.
Ранее на одной из улиц Астаны появился мурал с зеленоглазым котом.