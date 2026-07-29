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    Новый мурал с символикой мечты появился в Астане

    В Астане появился новый городской мурал «Арманың асқақ болсын!», посвященный стремлению человека к мечте, покорению новых вершин и расширению собственных возможностей, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата. 

    Новый мурал с символикой мечты появился в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Новый городской мурал «Арманың асқақ болсын!» разместили по адресу — улица Болекпаева, 13.

    Новый мурал с символикой мечты появился в Астане
    Фото: акимат Астаны

    — Самолет на мурале выступает символом не только путешествий, но и внутренней трансформации человека, а также его готовности принимать смелые решения. В свою очередь, цветущие деревья означают, что в основе любого успеха лежат развитие и непрерывный поиск. Это произведение не только украшает городское пространство, но и призывает жителей и гостей столицы ставить перед собой высокие цели, верить в свою мечту и стремиться к новым возможностям, — отметили в акимате. 

    Ранее на одной из улиц Астаны появился мурал с зеленоглазым котом. 

    Архитектура Астана Акимат
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор