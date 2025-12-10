Яркие тканевые коконы: объявлен лауреат премии Тернера-2025

Жюри присудило ей главный приз одной из самых престижных международных наград в области современного искусства за серию масштабных абстрактных работ. Каллу создает коконоподобные формы, которые обвязывает и наслаивает яркими тканями, лентами и другими материалами, превращая их в подвесные скульптуры.

Жюри высоко оценило ее тонкое чувство материала и цвета, а также умение работать с пространством, где экспонируются работы. Каллу, более 25 лет являющаяся резидентом арт-студии, поддерживающей художников с нарушениями развития, получит денежный приз в размере £25 тыс.

В шорт-лист премии Тернера в этом году также вошли художники Рене Матич, Мохаммед Сами и Зади Кса. Каждому из них будет вручено по £10 тыс.

Премия Тернера, учрежденная в 1984 году и названная в честь новатора британской живописи Уильяма Тернера, 250-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, присуждается за выдающийся вклад в современное искусство. Победителя определяет независимое жюри, в состав которого входят директора галерей, критики и писатели. Как минимум один из членов жюри представляет зарубежную страну, что позволяет рассматривать британское искусство в широком международном контексте.

