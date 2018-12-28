Яркие победы и будущие звезды казахстанского спорта - итоги года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Спортивный год в Казахстане выдался весьма насыщенным и был щедр на яркие победы наших спортсменов. Кто сорвал «золото» Олимпиады и Параолимпиады и почему откладывали реванш Головкина и Альвареса - корреспондент МИА «Казинформ» представляет полную картину всех произошедших за год в спорте событий.

Кто сорвал «золото» Олимпиады и Паралимпиады

Казахстан начал подготовку к Олимпийским играм-2018 в Южной Корее основательно. Для казахстанской сборной была разработана и представлена инновационная спортивная форма, которая состояла из парадной утепленной формы с брюками, спортивного, тренировочного и ветрозащитного костюмов, утепленного жилета и других элементов спортивной экипировки.











Однако начало столь ожидаемого спортивного события было омрачено новостью, которая быстро распространилась и вызвала ажиотаж среди мировых СМИ. Причиной стал вирус в олимпийском Пхёнчхане. Как оказалось, к началу Игр более тысячи сотрудников частной компании, занимающейся охраной правопорядка, были отозваны от работы из-за вспышки норовируса. Сразу же была проведена работа местным министерством здравоохранения на предмет проверки источника вируса.





Позже появилась информация о том, что норовирус перекинулся и на волонтеров и спортсменов Игр. Однако местные власти ситуацию со вспышкой норовируса вовремя взяли под контроль. Большинство подтвержденных случаев вируса - 111 человек - были зарегистрированы среди сотрудников охраны. Причиной вспышки норовируса в Пхёнчхане послужила загрязненная вода, используемая для приготовления пищи.





Официально XXIII зимние Олимпийские игры начались 9 февраля. Стартовали казахстанские спортсмены слабо. К примеру, наши шорт-трекисты сразу не прошли в полуфинал, биатлонистка Галина Вишневская оказалась 30-й в женском спринте на 7,5 км.





В Пхёнчхане также прошли соревнования по лыжным гонкам в мужской группе дисциплины «Скиатлон». От казахстанской команды в стартах приняли участие Евгений Величко и Виталий Пухкало. Однако ребята не смогли показать высоких результатов, на которые были способны физически. Виталий Пухкало пришел к финишу 34-м, Евгений Величко - 43-м.





Как только болельщики казахстанской сборной начали терять надежду на победы наших спортсменов на Играх, неожиданно всех удивила и сорвала историческую бронзу в соревнованиях по фристайлу-могулу Юлия Галышева. Позже Галышеву с теплом встретили на Родине. За «бронзу» ей выплатили премиальные от государства в размере 75 тысяч долларов США.











К сожалению, не удалось показать высоких результатов на Олимпиаде и фигуристу Денису Тену. На седьмой день Игр он досрочно завершил свое выступление, набрав 70,12 очков за выступление в короткой программе и не войдя в число 24-х лучших, заняв лишь 27 место. Тем самым не смог выступать в состязаниях по произвольной программе.





Позже фигурист прокомментировал свое выступление и его результаты.



«Сегодня завершились мои выступления, и подошла к концу очередная глава моей жизни. Я хотел бы поблагодарить каждого из вас, кто поддерживал меня в этот нелегкий период. Оказавшись в госпитале буквально полгода назад, я волновался, что не сумею вернуться в Корею для участия на Олимпиаде. И весь этот сезон был посвящен одной лишь цели, которую я поставил еще четыре года назад - Пхенчхан-2018. Потому одно лишь участие на играх стало достижением, которым я горжусь, пусть и с небольшим осадком разочарования. Мне хотелось всего и сразу. Ради этого я готов был отдать все: все силы, внимание, здоровье. Не все жертвы оправдались. К сожалению», - написал спортсмен в Instagram.









Но, несмотря на это, Денис признался, что рад «оказаться частью еще одного бесценного олимпийского опыта».

Хорошие результаты показала казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, которая по итогам короткой и произвольной программ заняла 12 место с общим баллом 177.12 на Олимпийских играх в Пхенчхане. Жюри присудили казахстанке 118.30 баллов за произвольную программу. Она выступила под композицию «The Prayer» Селин Дион и Андреа Бочелли.





23 февраля трое казахстанских конькобежцев завершили выступление в беге на 1000 метров на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Среди наших спортсменов лучший результат показал Денис Кузин - 27-е место. Станислав Палкин расположился на 29-й строчке. Федор Мезенцев по итогам забега занял 33-е место





25 февраля были подведены итоги последнего соревновательного дня Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, где сборная Казахстана, наряду с Латвией и Лихтенштейном, разделила 28 место в общекомандном медальном зачете.





Исторические «золото» на Паралимпиаде

Буквально через две недели после Олимпиады в параолимпийской деревне Пхенчхана состоялась торжественная церемония поднятия флага Казахстана.

Казахстан был представлен на Играх рекордным числом спортсменов - 6 человек в двух видах спорта - лыжных гонках и биатлоне. 12-е по счету зимние Параолимпийские игры прошли с 9 по 18 марта, было разыграно 80 медалей в 6 видах спорта.





В Пхенчхане прошли соревнования в лыжных гонках на 20 км, где казахстанский лыжник Александр Герлиц с результатом 47:54.4 мин. занял четвертое место, что является самым высоким достижением для наших параолимпийцев на главных стартах четырехлетия с 1994 года. До бронзовой медали Александру Герлицу не хватило около 43 секунд. Тем не менее, казахстанский лыжник сумел стать лучшим среди мужчин-параолимпийцев в истории выступлений казахстанцев в лыжных гонках.





Невероятной победой и поистине историческим для казахстанцев стало «золото», которое завоевал казахстанский лыжник Александр Колядин. На спринтерской лыжной дистанции на 1,5 км классическим стилем среди спортсменов, соревнующихся стоя, казахстанец был лидером по времени на всех стадиях соревнований - как в квалификации, так и в полуфинале. Александр Колядин в финале показал результат 4 минуты 19,7 секунд.





Позже Колядина поздравил Президент РК Н. Назарбаев, а по возвращению в родной Костанай Александру Колядину вручили трехкомнатную квартиру в областном центре.





76 медалей АЗИАДЫ-2018

Хорошие результаты показали казахстанские спортсмены в этом году и на Азиаде, которая проходила в Индонезии. Перед стартом игр Министерство культуры и спорта РК сообщило о том, что чемпионы Азиады получат по 10 тысяч долларов США.

Казахстан делегировал на главные континентальные соревнования 440 спортсменов в 37 дисциплинах.

Первую медаль Азиады выиграл казахстанский шпажист Дмитрий Алексанин, который стал чемпионом Азиады-2018.





Наши борцы вольного стиля принесли Казахстану еще 3 медали - «серебро» и две «бронзы». Еще одну «бронзу» Азиады выиграла таэквондистка Фариза Алдонгарова.









Яркие победы одержали и принесли Казахстану «золото»: велосипедист Алексей Луценко, каратистка Гузалия Гафурова, сборная Казахстана по художественной гимнастике, а также гимнастка Алина Адилханова.

















«Золото» стране также принес дзюдоист Дидар Хамза.





Еще одним ярким событием стало то, что олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова вновь подтвердила статус лучшей прыгуньи тройным в Азии.





Чемпионом Азиады также стал самбист Баглан Ибрагим, байдарочница Инна Клинова, самбистка Дильдаш Курышбаева и казахстанские ватерполисты, которые подтвердили чемпионство на Азиаде-2018.

Всего же по итогам Азиады на счету казахстанских спортсменов 76 медалей - 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые. Однако, несмотря на эти результаты, Казахстан впервые в истории не попал в ТОП-5 медального зачета Азиады.

По итогам соревнований отечественные атлеты расположились на девятой строчке общего зачета. Ранее наша страна всегда входила в ТОП-5 сильнейших стран Азии. По количеству золотых (15) и серебряных (17) наград Азиада-2018 также самая провальная для Казахстана. Лишь по числу бронзовых наград казахстанцы установили собственный рекорд - 44. Тройка лидеров медального зачета сюрпризов не преподнесла - Китай, Япония и Корея. На четвертой позиции расположились хозяева индонезийцы. Сборная Узбекистана замкнула пятерку сильнейших.





Реванш года - GGG и Канело

О бое-реванше официально было объявлено в конце января этого года. Тогда во всех СМИ появилась новость о том, что чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF в среднем весе Геннадий Головкин и экс-чемпион Сауль Альварес встретятся в повторном поединке 5 мая. К слову, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года. Тогда в нем была зафиксирована ничья. С того момента команды боксеров приступили к переговорам о реванше.





Уже в марте разгорелся скандал, который повлиял на судьбу реванша. В допинг-пробе Канело перед боем с Головкиным нашли запрещенный препарат. Промоутерская компания Канело Golden Boy Promotions опубликовала заявление, в котором признала тот факт, что пробы боксера, взятые в преддверии поединка с Геннадием Головкиным, назначенным на 5 мая, дали положительный результат на кленбутерол. Канело также заявил, что готов пройти дополнительные исследования в преддверии реванша.

В связи с этим допинг-скандалом Альварес был временно отстранен от боев.

В итоге 5 мая реванш-бой Головкина и Альвареса был отменен. Но позже стало известно о том, что бой все же состоится. Но соперником казахстанского боксера выступит Ванес Мартиросян. Бой, как и планировалось ранее, состоялся в мае, где Головкин победил Мартиросяна нокаутом во втором раунде.

Уже в июне стало известно, что повторный бой между Головкиным и Альваресом все же состоится. Он прошел 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где Геннадий Головкин, к сожалению, потерпел первое поражение в карьере. Первый раунд казахстанец начал с разведки, прощупывая соперника точечными ударами в голову. Альварес же пытался наступать и всем своим видом показывал, что не собирается уступать центр ринга. Как и предполагалось, боксеры не ринулись атаковать друг друга сломя голову, а потому дебют матча прошел в относительно спокойном темпе.





Тремя днями позже появилась информация о том, что может состояться и третий бой Головкина с Альваресом, ориентировочно в мае 2019 года.

Стоит отметить, что популярный американский ресурс о боксе The Sweet Science признал второй поединок Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса лучшим боем уходящего 2018 года.

Маленькие звезды с большим спортивным будущим

На пятки нашим чемпионам уже наступает достойное поколение молодых спортсменов.

К примеру, в начале года казахстанцев приятно удивила новость о том, что молодой 18-летний казахстанский гольфист Даулет Тулеубаев из Алматы вошел в состав команды Стэнфордского университета. Спортсмен продолжит свое образование и спортивную карьеру в университете со столетней историей. Талантливого спортсмена приглашали к себе около 20 университетов Америки, сред которых престижные Гарвардский университет, университет Беркли, Принстон, университет Дьюка и многие другие. Но сам Тулеубаев выбрал именно Стэнфордский университет в котором он будет обучаться и выступать в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Даулет стал первым казахстанским гольфистом, который будет выступать в системе студенческого спорта США.





Есть, как оказалось, в казахстанском спорте и те, кто успевают себя зарекомендовать и в творчестве. Казахстанская актриса стала двукратной чемпионкой по джиу-джитсу в ОАЭ. Новость о том, что Молдир Мекенбаева завоевала золотую медаль по бразильскому джиу-джитсу на Международных соревнованиях Грэнд Слэм в ОАЭ, моментально облетела казахстанские соцсети. Стоит отметить, что Молдир снимается в историческом сериале «Қазақ батырлары», где играет главную роль.





Можно смело утверждать, что спорт в Казахстане молодеет. Тому доказательство -15-летней Глеб Соболев из Караганды стал чемпионом мира по полиатлону. В соревнованиях приняли участие более 200 представителей девяти государств - Беларуси, России, Казахстана, Индии, Уганды, Ганы, Кении, Эстонии, Нигерии. Четыре дня шла острая и напряженная борьба сильнейших многоборцев мира. В первый день соревнований они состязались в стрельбе из пневматической винтовки, во второй - в плавании (от 50 до 100 м вольным стилем), третий день - в спринте (60 м), четвертый - в беге на выносливость (от 1000 до 2000 м). От Карагандинской области участвовал один спортсмен - Глеб Соболев. В личном первенстве среди юношей в возрастной категории 14-15 лет он занял первое место.

Еще один пример - казахстанский школьник Динмухаммед Тулендинов стал чемпионом мира по шахматам в возрастной категории до 7 лет. Событие является поистине историческим, так как до сегодняшнего дня в указанной возрастной категории среди мальчиков чемпионов мира не было.





Не уступают в этом виде спорта и девочки. Так, девятилетняя шахматистка из Атырау Зарина Нургалиева стала чемпионом Азии. 8-15 июля в городе Калатура (Шри-Ланка) прошел 14-й чемпионат Азии среди школьников в возрасте 7-17 лет, в котором приняли участие 400 юных шахматистов из 16 стран. Казахстанские школьники завоевали 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Зарина Нургалиева из Атырау стала обладателем золотых медалей в рапиде и блице.





Таких примеров растущей популярности спорта среди подрастающего поколения - очень много. И это не может не радовать и стоит надеяться, что нынешнему поколению чемпионов Казахстана растет достойная замена.

Сила - в команде

Блестящие результаты упорной работы есть и в командных видах спорта. В апреле текущего года сборная Казахстана по спортивной акробатике выиграла 1 золотую и 1 серебряную награды на чемпионате мира среди юниоров.





На чемпионате Азии по боксу в Бангкоке команда Казахстана под руководством тренеров Галымбека Кенжебаева и Алмаза Куатбекова завоевала 10 медалей: 6 золотых медалей выиграли юноши и 4 - девушки. Кроме того, спортсмены привезли домой 4 «серебра» и 4 «бронзы».

«Золото» Казахстану привезла и сборная РК с Чемпионата Азии по джиу-джитсу. Всего завоевано 14 золотых, 24 серебряные и 23 бронзовые медали.



